Niş Pırlanta ile pırlantayı keşfet!

Nasıl mı? Bugün sizlere elmas ve pırlanta arasındaki farkı izah etmek ve Niş Pırlanta hakkında bilgiler vermek üzere buradayız.

İşte elmasın doğadaki yolculuğu ve Niş Pırlanta ile buluşması. Hazırsanız başlayalım.

Elmas, doğadaki saf karbondan elde edilirken, pırlanta ise elmasın biçimlendirilmiş ve şekillenmiş küçük formasyonudur. Elmas, öylesine bir materyaldir ki, bundan milyonlarca yıl öncesinde oluşmuş ve bugün ki hâlini kazanmıştır. Bugün de aynı şekilde yerin yüzlerce kilometre altında yatan karbon, kristalize olmaya ve yeni elmaslar oluşturmaya devam etmektedir. Tabi, ulaşabilene aşk olsun! Elmas kristalize olmadan önce, çoğumuzun aşina olduğu kurşun kalemin kurşunu ile aynı görüntü ve özelliklere sahiptir. Tektaş pırlanta yüzük gözünüze hoş gelebilir, ancak eğer pırlantayı kurşun formatında görseydiniz, eminiz ki aynı değeri hissetmeyebilirdiniz. Bunca yıl içerisinde saflaşan ve kristalleşen elmas, uzmanların elinden geçtikten, renk, tür ve kesimlerine göre ayrıştırıldıktan sonra ise satışa sunulmaya hazır hale gelir. Artık o koca elmaslar, yerini küçük ve zarif pırlantalara bırakmıştır. Bazen bir baget pırlanta yüzük içerisinde, bazen ise pırlanta kolyeler veya setlerde göreceğiniz bu özel taşlar, son olarak Niş Pırlanta ile huzurlarınıza gelmeye hazır olurlar. Peki, Niş Pırlanta kimdir? Neler yapar?

Niş Pırlanta Kimdir?

23 yıldır faaliyet gösteren Bilbenler AŞ’nin bir parçası olan Niş Pırlanta, bu konuda tamamen uzmanlaşmış ve pırlantayı aşkla işleyen kuruluşlardan biridir. Pırlantaya kıymet verenler için pırlantayı kıymet bilen olarak hizmet gösteren Niş Pırlanta, 2020 yılı itibari ile online pırlanta ve alyans satış işlemleri adına kurulmuştur. Niş Pırlanta’da baget pırlanta yüzük, pırlanta kolye, pırlanta bileklik, pırlanta takı setleri ve dahası yer alırken, elbette özel günleriniz de unutulmamış ve alyanslar da satıştaki yerini almıştır. Size yalnızca güvenle kendinize veya sevdiklerinize özel takı seçmek kalırken, satın alacağınız ürünler HRD ve GIA sertifikası özellikleri ile de ön plana çıkarlar. Peki, hem HRD sertifikası hem de GIA sertifikası nedir?

Niş Pırlanta HRD Sertifikası Nedir?

Niş Pırlanta HRD Sertifikası sunan ve bu hizmeti ile pırlanta konusundaki uzmanlığını konuşturan bir firmadır. HRD Sertifikası ise aslında HRD Antwerp adı altında faaliyet gösteren, uluslararası bir test kuruluşunun verdiği sertifikadır. Bu sertifika, güvenli bir şekilde işlenmiş bir elmas olan pırlantanın kalitesini, özelliklerini ve tabi ki gerçek bir elmas olup olmadığını gözler önüne serer. Kısacası, Niş Pırlanta’dan satın alacağınız HRD sertifikalı bir tektaş pırlanta yüzük, kolye ya da takı seti, sizlere gerçekliğini de ispat etmiş bir şekilde ulaşmaktadır. Satın alma esnasında ürününüzde hangi sertifikanın bulunduğunu kontrol etmek ve ürünün gerçekten güvenilir bir sertifikaya sahip olduğunu öğrenmek, pırlanta satın almak için en doğru yöntemdir.

Niş Pırlanta GIA Sertifikası Nedir?

Gemology Institute of America ya da kısaca GIA, pırlantaya sertifika veren bir derecelendirme ve sertifikasyon kurumudur. Tıpkı HRD gibi yine uluslararası anlamda oldukça kaliteli bir kuruluş olan GIA, dünyanın dört bir yanına belge sunmakta ve pırlanta ile elmasları teste tabi tutmaktadır. HRD Antwerp kurumuna göre daha net ve daha fazla detayı göze alan GIA, bu noktada taştaki berraklık konusunda daha tutucudur. Bu nedenle de GIA sertifikasına sahip olan elmas ve pırlanta ürünleri için berraklık testlerinde ve renk ayrımında en net bilgilere sahip olduğunu söylersek yanılmış olmayız.

Kısacası ihtiyaç duyduğunuz bu kalitede ve yine bu gibi özel sertifikalı ürünlere ulaşmanın yolu Niş Pırlanta’dır. Sevdiklerinizi mutlu etmenin yolu bir tektaş pırlanta yüzük ya da baget pırlanta yüzük olabilir. Güvenli seçimin adresi ise Niş Pırlanta’dır.



