O sözlerden sonra Ersin Korkut'tan açıklama geldi

TikTok'ta yayınlanan bir videoda Diyarbakır için 'başkent' ifadesi kullanan ve sosyal medyada binlerce tepki alan oyuncu Ersin Korkut açıklama yaptı

Başkent ifadesini yörenin kültür başkenti anlamında kullandığını belirten Korkut, "Tabii ki bir tek başketimiz vardır ve "Ankara"dır. Çok üzgünüm. Ben Türkiye'de herkesin birlikte mutlu bir şekilde yaşamasından başka hiçbir şey düşünmem. Herkesten özür dilerim" dedi.

Oyuncu Ersin Korkut'un sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlanan bir videosu tepki çekti. Diyarbakır için 'başkent' ifadesini kullanan Korkut, videoda "Diyarbakır'ı nasıl buldun?" sorusuna "Diyarbakır, Amed başkentimiz. Seviyoruz Amed'i" yanıtı verdi. Videoyu çeken kişinin "Sen de başkan olmak ister misin abi?" sorusu üzerine Korkut, "Başkan ben olayım" dedi.

ERSİN KORKUT İÇİN 'TUTUKLANSIN' ETİKETİ AÇILDI

Diyarbakır için kullandığı ifadeler sosyal medyada tepki çeken ünlü oyuncu için 'Tutuklansın' etiketi açıldı. Twitter trendlerinde uzun süre bir numarada kalan etiketin ardında açıklama yapan Ersin Korkut, başkent ifadesini 'kültür başkenti' anlamında kullandığını belirtti.

"DÜŞÜNCEMİ DOĞRU İFADE EDEMEDİM"

Tepkilerin ardından Instragram hesabından açıklama yapan Korkut, gün içinde yaptığı "Binlerce yıllık tarihiyle, medeniyetlere beşiklik yapmış kültür başkenti Diyarbakır'dayız" paylaşımını hatırlattı.Videodaki başkent ifadesini de bu anlamda söylediğini belirten Korkut, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Ben Diyarbakır'ı bu yörenin, bölgenin kültür başkenti anlamında söyledim. Hatta gündüz bunu anlatan bir paylaşım yaptım. İzmir Ege'nin kültür başkenti, merkezidir. Bunun gibi... Bu anlamda söyledim ama düşüncemi doğru ifade edemedim. Ben siyasetten anlayan bir insan değilim. Tabii ki bir başkentimiz vardır ve "Ankara"dır. Çok üzgünüm. Ben Türkiye'de herkesin birlikte mutlu bir şekilde yaşamasından başka hiçbir şey düşünmem. Herkesten özür dilerim."