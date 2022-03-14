ÜNLÜ OYUNCU ÖLDÜ!
ÜNLÜ OYUNCU ÖLDÜ!
0
ÖDÜL TÖRENİNDE PUTİN'E EL HAREKETİ!
ÖDÜL TÖRENİNDE PUTİN'E EL HAREKETİ!
0
EGE'NİN OTLARI ŞİFA DEPOSU
EGE'NİN OTLARI ŞİFA DEPOSU
0
YENİ YUVASI ANTALYA!
YENİ YUVASI ANTALYA!
0

Ödül töreninde Putin'e el hareketi yaptı!

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin (BAFTA) her yıl düzenlediği ödül töreni dün gece sahiplerini buldu. Geceye sunucu Rebel Wilson'un Putin'e el hareketi yapması damga vurdu

14 Mart 2022 Pazartesi 10:25

Dünyanın önde gelen sinema etkinliklerinden BAFTA ödülleri dün gece sahiplerini buldu.

Corona virüsü salgını dolayısıyla ara verilen etkinlik bu yıl görkemli bir kutlama ile yeniden düzenlendi. Etkinliğin sunucusu Rebel Wilson’un sahne şovu ile gündem olan BAFTA törenine Benedict Cumberbatch, Lady Gaga, Emma Watson, Salma Hayek gibi isimler katıldı.

Wilson’un sahnede yaptığı konuşma gündem olurken, genç oyuncu Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesini eleştirdi. Wilson, canlı yayında Putin’e el hareketi yaparak olay oldu. Seyirciler Wilson’ın el hareketini alkışlarla destekledi.

İngilizce olmayan en iyi film dalındaki adayı tanıtan Wilson, sağır bir aileyi anlatan CODA filmiyle ilgili konuşmasında iki işaret dili tercümanı olacağını söylerken birinin Amerikan İngilizcesi diğerinin de İngiliz İngilizcesi’ne tercüme edeceğini söyledi. Wilson, “Neyse ki bütün işaret dillerinde bu hareket Putin’i işaret ediyor” diyerek orta parmağını kaldırdı.

Etiketler; #bafta #ödül töreni #putin #el hareketi
Önceki Haber
Feribot yangınında kaybolmuştu, gerçeği DNA testi ortaya çıkaracak!
Sonraki Haber
Oscar ödüllü oyuncu William Hurt hayatını kaybetti!
Oscar ödüllü oyuncu William Hurt hayatını kaybetti!
Oscar ödüllü oyuncu William Hurt hayatını kaybetti!
0
Yıldız Tilbe: Sokak hayvanlarına zehirli et verilsin!
Yıldız Tilbe: Sokak hayvanlarına zehirli et verilsin!
0
Serenay Sarıkaya'ya tacizde flaş gelişme!
Serenay Sarıkaya'ya tacizde flaş gelişme!
0
Seren Serengil'e hapis istemi
Seren Serengil'e hapis istemi
0
Seray Sever'in acı günü!
Seray Sever'in acı günü!
0
Gülşen bu kez izleyicisinin kucağına oturdu! İşte o görüntüler...
Gülşen bu kez izleyicisinin kucağına oturdu! İşte o görüntüler...
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.