Olive Markets Güvenilir Mi? Olive Markets Nasıl?

Olive Markets forex yatırımcılar tarafından araştırılan ve hesap açmanın avantajlı olup olmadığı merak edilen bir firma. Bu yazıda Olive Markets güvenilir mi, yatırım yapmak için sunulan fırsatlar nelerdir gibi konuları ele alacağız.

Forex piyasası ile döviz alım satımı yapabilir, altın, gümüş gibi değerli metallerle yatırım yapabilirsiniz. Ayrıca hisse senetleri, emtialar ve kriptoparalar da alınıp satılabiliyor. Dünyanın en büyük piyasası olma özelliğine sahip Forex’te yatırım yapabilmek için bir aracı kurum ile hesap açmanız gerekiyor.

Seçeceğiniz aracı kurumda ise ilk önce bakmanız gereken özellik güvenilirlik olmalıdır. Bu yüzden Olive Markets güvenilir mi diye bakmanız gerekiyor. Aşağıda firmanın lisans ve regülasyon kısmının ele alındığı kısımdan bu sorunun cevabını bulabilirsiniz.

Olive Markets Güvenilir Mi?

Lisanlı ve denetlenen bir şirket olan Olive Markets GLOFSA regülatörüne bağlı şekilde hizmet veriyor. Güvenilir forex şirketleri denince akla öncelikle lisans gelmelidir. Lisanslı forex şirketleri ile işlem yapmak öncelik haline getirilmeilidir. Bu yüzden Olive Markets da güvenilir bir forex şirketi olarak karşımıza çıkıyor.

Kullanıcılar tarafından yapılan Oilve Markets yorumlarında da firmanın herhangi para çekme sorunu çıkarmadığı belirtiliyor. Fonların güvenliğinin de yüksek seviyelerde korunduğu bilgisi mevcut. Bu, müşteriler için son derece kritik bir konu.

Zaten yatırımcıların bu derece tercih ettiği bir şirketin bu özellikleri taşıması gerekiyor. Güvenilir forex şirketleri ile işlem yapan yatırımcılar uzun süre bu firmalarda işlem yapmaya devam ediyor. Bir bağlılık oluşuyor.

Türkiye’deki yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği firma olan Olive Markets, sunduğu avantajlı işlem koşulları ile de öne çıkıyor. Ayrıca Olive Markets şikayet konusunda da iyi bir profil çiziyor. Peki bu işlem koşulları ve şikayet konuları neler? Gelin yakından bakalım.

Olive Markets Nasıl?

Öncelikle firmanın Türkçe destek verdiğini ve bu bakımdan diğer pek çok şirketten daha ileride olduğunu söyleyelim. Hesap açtıktan sonra işlem yapmaya başlamak için minimum teminat olarak 100$ gibi uygun bir miktarda yatırım yapmak gerekiyor.

Fiyat sağlayıcı olarak ise 5 büyük banka ile çalıştıkları biliniyor. Bunun avantajı olarak da uygun fiyatlar ve düşük oranlı spreadler sunuluyor. Yatırımcılar 1:300 oranına kadar kaldıraç kullanabiliyorlar. Tüm bu özelliklerin iyi bir forex ticareti için uygun olduğunu belirtebiliriz.

Olive Markets’ın en çok tercih edilmesindeki en büyük etken olarak ise aynı gün para çekme özelliği gösteriliyor. Yani, para yatırma yaptınız daha sonra işlemlerden kar ettiniz ve para çekme emri verdiğinizde aynı gün para hesabınıza geçmiş oluyor.

İşlem platformu tarafında ise dünya çapında en çok kullanılan ve yatırımcıların vazgeçilmezi olan MetaTrader sunulmakta. Bu platformu bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan uygulama indirip kullanabilirsiniz.

Olive Markets bonus kampanyaları da biribirnden avantajlı. Eğer firma ile hesap açıp ilk yatırımınızı yaparsanız %15’lik bonus anında hesabınıza yansıtılıyor. Hoş geldin bonusu olarak düzenlenmekte.

Bunun yanında hesap taşıma, arkadaşını getir ve kriptopara ile yatırım yapma bonusu da sunulmakta. Her ay farklı forex kampanyaları düzenleyen firmanın güncel bonusu ise 1000$ ve üzeri yatırımlara 500$ çekilebilir bonus şeklinde.

Olive Markets Şikayet Var Mı?

Forex firmaları ile sorun yaşayan yatırımcılar şikayetlerini çeşitli mecralarda dile getirirler. Bu şikayetlere firmalar çözüm bulmaya çalışır. Yatırımcıların sorunlarının giderilmesi de güvenilirliği etkilyen etmenler arasında.

Olive forex şikayet konuları yok denilecek kadar az sayıda. Bu şikayetler de gelen arama ve SMS şikayetleri. Zaten para çekme aynı gün gerçekleşiyor ve Türkçe destek sorunsuz veriliyor. Bu konularda şikayetçi olan yatırımcı bulunmuyor. En çok tercih edilen ve güvenilen bir forex firması olarak kalma yolunda iyi bir izlenim veriyorlar.