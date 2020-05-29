Online İç Giyim Alışverişlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Günümüzde ticaretin şekli değişmiş durumda, klasik olarak mağazadan al dönemi 2020 yılında tüm dünyanın başına bela olan koronavirüs salgını nedeniyle büyük bir değişime sahne oldu. Aslında çok uzun yıllardır e-ticaret veya sanal mağazacılık hizmetleri ülkemizde de yaygın bir şekilde kullanılmaktaydı. Fakat bu salgın sonrasında pandemi ilan edilmesiyle işler büyük ölçüde değişti ve bir çok sektör bu salgında zarar görürken, e-ticaret tarihi rekorlara imza attı.

E-ticaretin her alanında görülen bu yükseliş grafiği, özel bir alan olan iç giyim sektöründe de aynı etkiyi gösterdi. Bu konuda görüşlerine başvuracağımız kişi, Camasircimshop.com e-ticaret sitesinin yetkilisi Özgür Güder olacak ve kendisine bir takım sorularımız olacak…

Özgür Bey iç giyim sektöründe yaşanan bu artış konusunda ne düşünüyorsunuz?

Maalesef içinde bulunduğumuz zamanlar ekonomik olarak bir çok sektörü zarara uğratmış durumda. Ama bir yandan da hayatın devamlılığı için korunaklı evlerimizde en az temas ve sosyal mesafe kurallarını gözeterek ihtiyaçlarımızı karşılamamız gereken bir dönem de olduğumuz için en iyi çözüm sanal alışveriş dönemi olarak karşımıza çıktı. Ülkemizde zaten yapılan bu işlem, salgın sonrasında tepe seviyesini gördü ve hayatında ilk defa online sipariş oluşturan milyonlarca insan e-ticaret ile tanışmış oldu.

Online ticaret söz konusu olduğunda dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Söz konusu ticaret olduğunda elbette bir çok risk faktörü ortaya çıkmakta ve de bu online ticaret olduğunda ise daha da artmakta. Her akşam haberlerde izliyoruz, instagram butiklerinden yaptığı sipariş yerine alakasız ürün göndermeler, cep telefonu sipariş etmesine rağmen içinden oyuncak çıkmalar… Online ticarette zarara uğramamak için bazı tedbirleri ve ön araştırmayı yapmamız artık oldukça önemli olmakta. Örnek olarak bizler iç giyim üzerine hizmet veren bir markayız. Bursa’da hem fiziksel mağazamız bulunmakta hem de online e-ticaret sitemizin yanı sıra, bir çok Pazar yeri olarak adlandırılan büyük alışveriş sitelerinde butik mağazalarımız bulunmakta. Bir yerden alışveriş yapılacağı zaman firma hakkında ufak bir ön araştırma yapmakta yarar var. Eğer Pazar yerlerinden ise zaten mağaza puanı ve yorumlar oldukça yardımcı olacaktır, eğer internet sitesi üzerinden araştırma yapılacaksa, firmanın sosyal medya hesaplarına bakmalı, internette hakkında çıkan yorumlara bakılmalı, işletme kayıtlarına bakılmalı vs bir çok kriter göz önünde bulundurulmalı.

Online iç giyim alışverişlerinde müşterilerin ilgisi ne durumda?

Siparişlerin durumlarına baktığımızda kadın iç giyim ürünlerinin satış rakamları bu salgın sonrasında daha da artmış bir durumda fakat aynı şekilde erkek iç giyim ürünlerinde de büyük bir yükseliş kaydettik. Web sitemiz içerisinde kadın, erkek ve çocuk iç giyim ürünlerinin yanı sıra pijama, eşofman takımı, fantazi iç giyim , sütyen külot takımları , çorap gibi bir çok kategoride ürün bulunmakta. Her kategoriden ürünlerin satışları oldukça güzel, toplu alımlarda bireysel değil de aile bireylerin tüm ihtiyaçlarının alındığını gördüğümüzde daha da mutlu oluyoruz, çünkü kalitesinden emin olduğu için diğer herkesi de bu alışverişe katması bizler için büyük bir gurur kaynağı olmakta.

Son olarak iç giyim alışverişlerini online olarak yapmak isteyenlere ne tavsiyesi verirsiniz?

Hanımefendilerin en sık karşılaştığı sorunlardan bir tanesi olan sütyen bedeni konusunda hazırlamış olduğumuz sütyen ölçüsü hesaplama sayfamızda doğru bir şekilde sütyen bedenlerini hesaplamalarını ve siparişlerini ona göre vermelerini rica ediyoruz.

Özgür Bey vermiş olduğunuz bu bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ederiz.