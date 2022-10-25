Organize İşler dizi oluyor iddiası!

'Organize İşler' serisi Disney+ Türkiye platformunda dizi oluyor. Yılmaz Erdoğan'ın dizi için Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Eda Ece ve Cem Yılmaz ile görüştüğü iddia edildi

İlk iki filmi gişede büyük beğeni toplayan 'Organize İşler' serisi, Disney Plus platformunda dizi oluyor. Disney+ Türkiye'de 8'er bölümlük 3 sezondan oluşacak Organize İşler'in dizi versiyonu için konuşulan isimler gün yüzüne çıkmaya başladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hazırlık çalışmaları devam ederken Yılmaz Erdoğan'ın dizi için Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Eda Ece ve Cem Yılmaz ile görüştüğü öğrenildi.

DisneyPlus'un Türkiye'ye hızlı girişi sonrası anlaştığı isimlerden biri olan Yılmaz Erdoğan'ın platforma 2 film ve 3 sezonluk Organize İşler dizisi anlaşması olduğu biliniyor.

Organize İşler, Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de başrolünü oynadığı, İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon, komedi filmidir. Devam filmi Organize İşler Sazan Sarmalı ise 2018 yılında çekilmiştir.