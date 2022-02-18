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Orhan Gencebay Gülşen'den özür diledi!

Geçtiğimiz günlerde Gülşen'in giydiği sahne kostümleri çok konuşulmuştu. Konuyla ilgili bir soruya yanıt veren Orhan Gencebay 'edepli olmak lazım' sözlerini kullanmıştı. Bunun üzerine Gülşen bir konserinde muslu görünmek kimlere kalmış" sözlerini kullandı. Tartışmalar sürerken bir televizyon programına telefonla katılan Gencebay, sözlerini Gülşen'e yönelik olmadığını söyledi ve özür diledi

Orhan Gencebay Gülşen'den özür diledi!
18 Şubat 2022 Cuma 15:11

Gülşen, Hande Yener ve Hadise gibi şarkıcıların konserlerinde giydiği kıyafetler gündemden düşmüyor. Sahne kıyafetleriyle ilgili çıkan tartışmalara dahil olan Orhan Gencebay'ın "edep" çıkışı ise konuları yeniden alevlendirdi.

Gencebay, son verdiği röportajda "Her şeyin bir dengesi vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti. Tabii ki biz mayoyla çıkmıyoruz, biraz daha günlük kıyafetlerle çıkabiliyoruz. Bu edeple ilgili, akılla ilgili, eserin yapısıyla ilgili, her şeyden önce insana yakışan olması lazım" dedi.

Bu sözlerin ardından sessiz kalmayan Gülşen ise son sahnesinde Namus isimli şarkıyı söyleyerek "Namuslu görünmek kimlere kalmış" ifadelerini kullandı.

Tartışmaların hedefinde olan Orhan Gencebay, bugün Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak bir açıklama yaptı. Sözlerinin hedefinde Gülşen'in olmadığını belirten usta sanatçı, "Hayatımda kimseye ne kötü bir söz söyledim ne de dedikodu yaptım. Ülkemizde herkes özgürdür. Ben 'Gülşen Hanım yanlış bir şey yaptı' demedim, demem de! Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Gülşen benim evladımdır. Bu söz, ağır bir sözdür bana. Fakat yine de belli bir ölçüde hoş görebilirim. Böyle bir sözle muhatap olmayı kesinlikle istemezdim" şeklinde konuştu.

Etiketler; #orhan gencebay #gülşen #özür
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