Ortaç: Arabayı kardeşim aldı

Son günlerde maddi olarak zor günler geçirdiğini söyleyen Serdar Ortaç, lüks aracı ile görüntülendi

Ünlü şarkıcı ve besteci Serdar Ortaç son günlerde maddi sıkıntılar yaşadığını açıklamıştı. Önceki akşam sevgilisi Seçil Gür ile birlikte bir benzin istasyonunda görüntülenen Serdar Ortaç'ın 500 bin TL'lik lüks bir araca bindiği dikkat çekti.

Ortaç arabayı kendisine kardeşi Sertaç Ortaç'ın aldığını söyledi. Stüdyoya çalışmaya gittiklerini de belirten Ortaç, benzin aldıklarını ve onu da sevgilisi Seçil Gür'ün ödediğini söyledi.

Ünlü şarkıcı daha önce maddi sıkıntı yaşadığını bu yüzden bisikletle gezdiğini söylemişti.