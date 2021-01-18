FACEBOOK KARARINI AÇIKLADI
FACEBOOK KARARINI AÇIKLADI
0
ÜNLÜ ÇİFT BOŞANDI
ÜNLÜ ÇİFT BOŞANDI
0
BEBEĞİNİ EMZİREN AŞI OLABİLİR Mİ?
BEBEĞİNİ EMZİREN AŞI OLABİLİR Mİ?
0
ARABA KARDEŞTEN, BENZİN SEVGİLİDEN
ARABA KARDEŞTEN, BENZİN SEVGİLİDEN
0

Ortaç: Arabayı kardeşim aldı

Son günlerde maddi olarak zor günler geçirdiğini söyleyen Serdar Ortaç, lüks aracı ile görüntülendi

Ortaç: Arabayı kardeşim aldı
18 Ocak 2021 Pazartesi 10:06

Ünlü şarkıcı ve besteci Serdar Ortaç son günlerde maddi sıkıntılar yaşadığını açıklamıştı. Önceki akşam sevgilisi Seçil Gür ile birlikte bir benzin istasyonunda görüntülenen Serdar Ortaç'ın 500 bin TL'lik lüks bir araca bindiği dikkat çekti.

Ortaç arabayı kendisine kardeşi Sertaç Ortaç'ın aldığını söyledi. Stüdyoya çalışmaya gittiklerini de belirten Ortaç, benzin aldıklarını ve onu da sevgilisi Seçil Gür'ün ödediğini söyledi.

Ünlü şarkıcı daha önce maddi sıkıntı yaşadığını bu yüzden bisikletle gezdiğini söylemişti.

Etiketler; #seçil gür #serdar ortaç
Önceki Haber
İzmir'de hava ne zaman ısınacak?
Sonraki Haber
Samsung Genel Müdür Yardımcısı'na hapis cezası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.