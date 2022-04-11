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Oscar ödüllerinde tokat yiyen Rock: İşitme duyumu geri kazandım

Stand-up gösterisi sırasında 94. Oscar Ödülleri'nde Will Smith'le arasında geçen olaya değinen Chris Rock, "Paramı alana kadar bundan bahsetmiyorum" dedi

Oscar ödüllerinde tokat yiyen Rock: İşitme duyumu geri kazandım
11 Nisan 2022 Pazartesi 11:14

94. Oscar Ödülleri'nde Will Smith'in sahneye çıkarak tokat attığı komedyen Chris Rock, komedi turuna devam ediyor. Son olarak California’nın Coachella Vadisi’ndeki Fantasy Springs Resort Casino’da izleyici karşısına çıkan Rock, Oscar’da yaşanan olayla ilgili konuştu. 

Desert Sun gazetesine göre, komedi şovunda “işitme duyumu geri kazandım” diyerek olayı tiye alan Rock, katılımcılara "Ben iyiyim. Bir şovum var ve paramı alana kadar bundan bahsetmiyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Will Smith, "King Richard" filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olmadan önce, sunuculuk yapan ve Smith’in eşi Jada Pinkett Smith’in görünüşü ile ilgili 1997 yılında Demi Moore’un oynadığı G.I Jane isimli filme gönderme yaparak "Jada, seni seviyorum. G.I. Jane II’nin gelmesini dört gözle bekliyorum" diyen Chris Rock’a tokat attı. 

Kameralar önünde olayın başta bir senaryo olduğu düşünülürken daha sonra yerine oturan Smith, “Eşimin adını o lanet olası ağzına almayacaksın” diye bağırdı. Rock da, “Tabii ki de almayacağım. Televizyon tarihinin en muhteşem olayını yaşıyoruz” dedi. 

Will Smith'in 10 yıl boyunca Oscarlara ve Akademi'nin düzenlediği diğer etkinliklere katılması yasaklandı. Akademi'den yapılan açıklamada 94. Oscar Ödül Töreni'nin, "Smith'in sahnede gerçekleştirdiği kabul edilemez ve zararlı davranışı yüzünden gölgede kaldığını" belirtildi.

Etiketler; #will smith #chris rock #tokat #oscar
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