Otelde Pazarlık olur mu?

Çoğumuz pazarlık yapmayı severiz değil mi? Pazarda, markette ya da herhangi bir şey alırken, en uygun fiyatı elde edebilmek için kıyasıya uğraşırız.

Bizim için pazarlık etmek, neredeyse milli bir gelenek gibidir. Peki ya otelde hiç pazarlık yapmayı denediniz mi? Otelde hiç pazarlık olur mu dediğinizi duyar gibiyiz. Doğru ya; mevcut online seyahat platformlarında, arada acente var. Otelle doğrudan iletişiminiz pek mümkün değil. Ücretler sabit. Alışveriş şartları kesin ve net. Ama bir yandan da dünya değişiyor değil mi? Alışveriş alışkanlıklarımız da öyle. Peki, neden otel rezervasyonlarında da yenilikçi, hatta sıra dışı bir yaklaşım olamasın? HotelForex; otelcinin ve son kullanıcının beklentilerini ve bakış açılarını odak noktasına koyarak, otelin ve müşterinin, arada herhangi bir aracı olmadan, doğrudan pazarlık yapmasına olanak tanıyor.

HotelForex’te fiyatlar, talep ve arza göre anlık olarak değişiklik gösteriyor. Son kullanıcı da %30’a kadar indirimlerle istediği fiyatı belirleyebiliyor. Bu sayede HotelForex, son kullanıcıların tek bir fiyat üzerinden rezervasyon yapma devrini kapatıp, otelcinin de boş odalarını değerlendirmesini sağlayarak, benzersiz iş modeliyle hem otellere hem de son kullanıcılara yeni fırsat kapıları açıyor.

Orta Çağ’dan itibaren Haliç’in karşısındaki bölge, Yunancada “karşı yaka” anlamına gelen Pera ismiyle anılmış. Osmanlı döneminde de, bir beyin oğlunun bölgeye yerleşmesi sonucu Beyoğlu denilmiş. 1925 yılından itibaren de Beyoğlu , bölgenin resmi adı olarak kullanılmaya başlanmış. Beyoğlu; İstanbul’un en fazla İstanbul kokan, en kozmopolit ilçesi olarak kabul edilir. Hatta, elçilikler civarına yoğun bir şekilde yerleşen yabancılar dolayısıyla Grand Rue de Pera olarak da anılan İstiklal Caddesi, deyim yerindeyse İstanbul’un da merkezi sayılır. Galata Kulesi’nden, Agatha Christie’nin de konakladığı Pera Palas’a; Tophane-i Amire’den Narmanlı Han’a, Beyoğlu’nun güzelliklerini görebilmek için, tarih kokan Beyoğlu otellerinde konaklayabilirsiniz. Tabii ki HotelForex avantajıyla.

Suriçi de denilen, İstanbul’un kurulup geliştiği bölgedir Fatih. Adını da; Fatih Sultan Mehmet’in yaptırdığı Fatih Külliyesi’nden alır. Marmaray kazıları sırasında ortaya çıkarılan arkeolojik buluntularla, tarihi 8500 yıl öncesine kadar uzandığı anlaşılan, İstanbul’un en eski yerleşim alanlarından biri olan Fatih; 1058 yıl boyunca Bizans’a, 469 yıl boyunca da Osmanlı’ya başkentlik yapmıştır. Bu yüzdendir ki bu bölge adeta; Roma, Bizans ve Osmanlı dönemi eserlerinin sergilendiği bir açık hava müzesidir. İstanbul Surları, Topkapı Sarayı, Ayasofya, Sultan Ahmet Camii ve Mısır Çarşısı, Fatih sınırları içinde bulunur. Bu muhteşem semti doya doya görebilmek için, HotelForex avantajıyla, her bütçeye uygun Fatih otellerinde konaklayabilirsiniz.



