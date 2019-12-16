Otomobil alırken ekspertiz raporu gerekli mi?

Ülkemizde sıfır (0) araç fiyatlarının sürekli olarak artış göstermesi dolaylı olarak ikinci (2). el oto fiyatlarının da artış göstermesine neden olmaktadır.

Ülkemizde sıfır (0) araç fiyatlarının sürekli olarak artış göstermesi dolaylı olarak ikinci (2). el oto fiyatlarının da artış göstermesine neden olmaktadır. Sıfır araçlara ulaşımın ve sıfır araç bütçesinin oldukça yüksek olmasından dolayı 2. el araç piyasası oldukça hızlıdır. Sıfır araç almaya bütçesi yetmeyen kişiler, daha uygun fiyatlara sahip olan 2. el araçlarda şanslarını denemektedir. Her ayrıntıyı düşünerek güzel bir 2. el araba arayışına giren bireyler, genel olarak aracın hasar, boya durumu ve kilometresine bakmaktadır. Gerek sosyal medya gerekse bazı internet siteleri üzerinden yapılan araç aramalarında, bazı araç satıcıları gerçekleri bilerek veya bilmeyerek gizlemektedir.

Araç almak isteyen kişiler ise aracı almaya gittikleri zaman sürpriz ile karşılaşarak elleri boş gerisingeri dönebiliyor. Elleri boş dönmek istemeyen kişiler ise her ne kadar araç hakkında bilgi sahibi de olsa, gözle görülmeyecek hatalara bakmadan araç alımına gidiyor ve ilerleyen süreçlerde büyük zararlara uğruyor. Bunun önüne geçmek için araç alımı yaparken oto ekspertiz hizmetlerinden faydalanmanız gerekmektedir. İzmir oto ekspertiz aracınızı bu alanda donanımlı kişilere inceletmekte ve sizlere detaylı bir bilgi sunmayı hedeflemektedir.

Oto Ekspertiz Raporu Neden Önemli?

Araçlar hakkında bilgi sahibiyim, ben aracı görünce hatasını anlarım veya binince her şey belli olur demeyin, her ne kadar iyi bir araba alıcısı da olsanız bazı hatalar gözle görülemeyecek derecede küçüktür. Aracın dışı hakkında bilgi sahibi olsanız dahi teknik aksam hakkında tam bir bilgi almanız mümkün değildir. Motor ve iç aksamın yanı sıra aracın dışı hakkında da detaylı bir bilgi veren Buca oto ekspertiz , bu bilgileri bilgisayardan çıkan onaylı evraklar olarak sizlere sunmaktadır.