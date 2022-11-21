Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman'ı büyüdü. İşte son hali...

2010 yılında yayınlanmaya başlayan ve 2013 yılına kadar süren Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin küçük Osman'ı büyüdü. 17 yaşındaki Emir Berke Zincidi'nin yeni haline görenler gözlerine inanamadı

Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de küçük Osman'ı oynayan Emir Berke Zincidi, oyunculuğu ve sevimliliğiyle dikkat çekmişti. Daha sonra Küçük Ağa ve İkizler Mehmet-Can isimli dizilerde de yer alan Emir Berk Zincidi, uzun zamandır ortalıkta gözükmüyordu.

Şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşayan 17 yaşındaki genç oyuncunun, sosyal medyada paylaştığı son hali gündem oldu. Önceki gün, oyunculuğa başladığı 5 yaşındaki fotoğrafıyla poz veren Zincidi, altına "Öyle bir geçer zaman ki" yazdı.