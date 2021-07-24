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Oyuncu Levent Aykul evinde ölü bulundu

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Levent Aykul Antalya Kemer'deki yazlık evinde ölü bulundu

Oyuncu Levent Aykul evinde ölü bulundu
24 Temmuz 2021 Cumartesi 07:06

Film San Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olan Levent Aykul bayram için gittiği Antalya Kemer'deki yazlık evinde ölü bulundu.Sinema, tiyatro ve dizilerde rol alan Levent Aykul Kemer'de aynı sokakta yaşayan halasının telefonlarına cevap vermemesi üzerine çağrılan jandarma ekibiyle girilen evinde, cansız bedeniyle karşılaşıldı. Aykul'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Oyuncu Aykul'un kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından netlik kazanacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #levent aykul #levent aykul ölüm #ölüm
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