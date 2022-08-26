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Ozan Çolakoğlu'ndan eşi Gülşen'e ziyaret

Tutuklanan şarkıcı Gülşen'i eşi Ozan Çolakoğlu cezaevinde ziyaret etti. Çolakoğlu ziyaret sonrası bir açıklama yapmadı

Ozan Çolakoğlu'ndan eşi Gülşen'e ziyaret
26 Ağustos 2022 Cuma 13:17

Şarkıcı Gülşen imam hatip liselerine yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam tutuklandı.

Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Gülşen'i bu sabah eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti.

Çolakoğlu ve avukatının Gülşen'e kişisel eşyalarını da getirdiği öğrenildi. Ozan Çolakoğlu yaklaşık süren ziyaret sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ozan çolakoğlu #gülşen #cezaevi #ziyaret
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