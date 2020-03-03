Özel Günlerde İndirim Kuponu Kullanın!

Dünya kadınlar günü bir çok ülkede yıllardır kutlanan günlerden bir tanesidir.

Kadınlar günü özellikle ülkemizde kutlanmakta. 8 mart tarihinde kutlanan bugün için bir çok marka indirim kuponu gibi promosyon indirimler ile kullanıcılarına indirimler uygulamakta. Özellikle kadın ürünlerinde en çok satan her bütçeye uygun bir çok ürünü web siteler üzerinden satın alma yoluyla indirimli şekilde sahip olabilmektesiniz.

Web sitemiz üzerinden sizlere 8 mart indirim kodu kuponları nasıl kullanılacağı ile ilgili olarak sitemizde bulunan yardım sayfasından destek alabilirsiniz. Kullanılan indirim kuponları markaların resmi sitelerinden veya Trendyol ,Hepsiburada,Gittigidiyor gibi e ticaret siteleri üzerinden ödemesini gerçekleştirmektesiniz. Bu nedenle yayınladığımız kodlardan her hangi bir sorun yaşanacağını düşünmenize gerek olmamaktadır. İndirim kuponu , ilgilendiğiniz ürünler için daha düşük bir fiyattan yararlanabilirsiniz. İndirim, sabit veya yüzde olarak verilebilir. Yüzde iskontosu bulursanız, e-mağazada harcadığınız miktara göre artar. İndirim kuponu kodları marka,ürün,fiyat eşiği gibi özellikler barındırabilmekte. Örneğin 200TL Ve üzeri alışverişlerde geçerli %20 indirim gibi kuponlar olabilir veya görüntülediğiniz indirim kuponu sadece bebek kategorisinde yapılan alışverişlerde geçerli olması gibi bir çok detay olabilmektedir. Kullanmadan önce bu açıklamalara dikkat etmenizde fayda var.

İndirim Kodları Nasıl Kullanılır?

İndirim kuponu kodları kullanılmak istenen sitelere sepet kısımlarına bulunan ‘indirim kuponu’ veya ‘promosyon kodu’ gibi alanlara girilerek siparişinizde indirim uygulayabilmektesiniz.



İndirim Kodlarının Süresi Varmı?

Her marka yayınlanan indirim kuponu kodlarını belirli zamanlarda örneğin 8 Mart dünya kadınlar günü ,Sevgililer günü, Anneler günü gibi özel günler için çıkarabilmekte. Ancak normal günler içinde indirim kuponu kodlarını sitemizde bulabilirsiniz.

İndirim Kuponunu Kaç Defa Kullanabilirim?

Sitemizde yayınladığımız indirim kuponlarını marka ve sitelere göre değişkenlik gösterdiğinden her kullanıcı 1 defa kullanma hakkı olabiliyor. Bu nedenle bir sonraki alışverişinizde farklı bir üyelikten satın alarak indirim imkanısa sahip olabilirsiniz.

İndirimli Aldığın Üründe İade/Değişim Yapabilirmiyim?



İndirim kuponu ile aldığınız ürünlerde kullanıcıların aklını en çok kurcalayan sorunlardan bir tanesi olan bu konu hiç endişe etmenize gerek olmayan bir konudur. İndirimli satın aldığınız ürünü satın aldığınız web sitenin yasal iade değişim kurallarına göre her hangi bir ek ücret ödemeden iade/değişim hakkına sahipsiniz.











