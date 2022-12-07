Özge Özpirinçci'ye büyük şok! Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı dizine oynayacaktı ama...

Ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin başrol oynayacağı 'Aile' dizisinde son dakika değişikliği yaşandı. Alınan bilgiye göre Özpiriçci kadrodan çıkartıldı. Ünlü oyuncunun yerine ise Serenay Sarıkaya'nın geleceği iddia edildi

Kıvanç Tatlıtuğ ile daha önce "Yakamoz S-245" dizisinde başrolü paylaşan Özge Özprinçci, yeni sezonda yayınlanacak olan "Aile" dizisinde de Talıtuğ ile başrolü paylaşacaktı. Ancak bilinmeyen bir nedenden dolayı Özpirinçci son anda kadro dışı kaldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcı Kerem Çatay daha önce "Yakamoz S-245" dizisinde partner olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci'yi bir araya getirmekten vazgeçti. Aile'deki psikolog Devin rolünün Serenay Sarıkaya'nın olduğu öğrenildi. Bir yaşındaki bebeğiyle beraber Bodrum'daki evini kapatıp İstanbul'a dönen Özpirinçci'nin yaşanan son dakika gelişmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşadığı kulislerde konuşuluyor.