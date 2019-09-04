Özge Şafak 'Roket' ile havalandı

Avusturya'nın başkenti Viyana'yı söylediği şarkılarla kasıp kavuran Türk şarkıcı Özge Şafak, ilk Türkçe teklisi Roket'le Türkiye'deki dinleyicilerinin karşısına çıkıyor.

Sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Mert Aydın'a ve klibi Emrah Özbilen'e ait şarkısı Roket'le hayranlarının karşısına çıkan sanatçı, Avusturya müzik listelerindeki başarısını Türkiye'ye taşımaya hazırlanıyor. Klasik müzik, Jazz ve Türk müziği eğitimi alan, söylediği şarkılarının yanında çaldığı keman enstrumanıyla dikkat çeken Özge Şafak yeni teklisi Roket'le oldukça iddialı olduğunu açıkladı. Şarkıcı, "Güzel ülkemdeki her kültür tanesini, ezgilerim ve müziğimle dünyaya taşımak istiyorum" dedi.

1988 Elazığ doğumlu olan Şafak 2014'ten beri Viyana'da yaşıyor ve opera sanatcısı eşi ile müziğe dair çalışmalarına hem Türkiye'de hem de Avusturya'da devam ediyor.