Patron Kimdir? Şarkıları?

Uzun yıllardır rap yapan Patron, esas ismi ile Ege Erkurt Kimdir? Nerelidir? Hangi şarkıları ünlüdür? Hangi albümleri vardır? Bu soruların yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz. 1988 yılında Mersin’de doğdu. Rap müziğe olan ilgisi 15 yaşlarında başladı. Lise öğrenimi boyunca Mersin’de idi.2000 yılında ilk müzik kayıtlarını hazırladı ve müzik hayatına bu şekilde adım atmış oldu.

Çalışmalarını yayınladığı internet ortamında şarkıları büyük ilgi gördü. 2005 senesinde İstanbul Finans İşletme Bölümü’nü bitirdi. Mezun olduktan sonra PMC isimli plak şirketini kurdu. Ege Erkurt İstanbul’da yaşamaktadır. Dijital platformda Patron şarkıları indir yazarak Ege Erkurt’un hip hop tarzı olan müziklerini dinleyebilirsiniz. Prodüktörlüğünü Uğur Öztürk’ün yaptığı ünlü Patron - Nefret ft Ati242 & Bedo & Emboli indir ile rapçiler Ati, Bedo, Emboli ile seslendirdiği hip hop tarz parçayı dinleyebilirsiniz.

https://mp3medya.com/sarkici/Patron

Patron Albümleri

“Kaybedecek Ne Kaldı”, “Benden Bu Kadar”, Kırgın Adımlar”,”Mayday”,”Hayvan”, “Goal”, “Haset”, “S.O.SfeatSaian”, “Darbefeat Emir Can İğrek” , “Siyah feat Sagopa Kajmer” single albümleridir. “Sosyopat” stüdyo albümüdür. Dahil olmuş olduğu albümler PMC Legacy Vol.1, PMC Legacy Vol.2 albümleridir. Sahibi olduğu plak şirketinde genç müzisyenlere de yardımcı olarak onların çalışmalarını yönlendirmektedir.

İnternet üzerinden müzik dinlemek, mp3 indirmek son derece yaygınlaşmıştır. Bu sebeple de, Patron şarkıları indir şeklinde internetten keyifle Patron(Ege Erkurt)’un şarkılarını dinleyebiliriz. Ayrıca Patron - Nefret ft Ati 242 & Bedo & Emboli indir ile şarkıya ulaşarak tarz bir müzik dinleyebilirsiniz. Ayrıca Patron(Ege Erkurt) TTnet-Fibernet’in reklam filmindeki müziği Ceza, Şamil Oymak, Elçin Orçun ile beraber seslendirmiştir.

https://mp3medya.com/Patron-Nefret-Ft-Ati242-Emboli-Bedo.html

Hip Hop Müzik Nedir?

Bu müzik türü rap müzik, grafiti sanatı, Break dans kültürlerinin karışımıdır. 1970 yılı Amerika’sında siyahlar ve Güney Amerikalıların harmanladığı bir alt kültür diyebiliriz. Ege Erkurt yani “Patron” da bu müzik türünün temsilcisidir. Bu müzik tutkusu doğrultusunda hazırladığı Patron - Nefret ft At i242 & Bed & Emboli indir ile Ati242, Bedo, Emboli gibi hip hopçularla yapmış olduğu müziği dinleyebilirsiniz. Patron şarkıları indir ile de Patron(Ege Erkurt)’un internette hip hop nağmelerini taşıyan şarkılarını dinleyebilirsiniz.

Kaynak: https://mp3medya.com/







