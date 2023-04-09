Payitaht Abdülhamid dizisinin Tahsin Paşa'sı AK Parti Manisa 1. sıra milletvekili adayı gösterildi

Payitaht Abdülhamid dizisinin Tahsin Paşa rolününü oynayan Yazar ve Oyuncu Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, AK Parti’den birinci sıradan milletvekili adayı gösterildi.

Payitaht Abdülhamid dizisinin Tahsin Paşa rolününü oynayan Yazar ve Oyuncu Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa 1. Sıra Milletvekili Adayı gösterildi. Yenişehirlioğlu "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yanımda ol teklifini görev telakki ederek kabul ettim" diye konuştu.

10 PARMAĞINDA 10 MARİFET

İzmir'in ilk belediye başkanı olan Yenişehirli Ahmet Efendi’nin torunu olan evli ve iki çocuk babası Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, yazar ve aktör kimliğiyle tanınıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra avukatlık mesleğine başlayan Yenişehirlioğlu; Avrupa'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Afrika'ya kadar gittiği ülkelerde incelemelerde bulundu. Bir ayağı dünyayı dolaşırken, diğer ayağı doğup büyüdüğü Akhisar'da olan Yenişehirlioğlu, 2011 yılında edebiyat dünyasına adım attı. Eserleriyle son dönemin en iyi çıkış yapan yazarları arasında yer aldı.



TAHSİN PAŞA İLE GÖNÜLLERE TAHT KURDU

Yenişehirlioğlu, edebiyat dünyasındaki büyük başarısını beyaz perde ve dizilere de taşıdı. Yedi Güzel Adam'da sahaf İsmail Bey karakteri ile büyük ilgi gördü. Ardından Sevda Kuşun Kanadında Saatçi Hüsnü, Payitaht Abdülhamid dizisinde ise Tahsin Paşa ile gönüllere taht kurdu. Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı ve Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı'nda Derviş Baba rolü ile başarısını taçlandırdı. Direniş Karatay ve Vecihi Hürkuş filmlerindeki Ratip Albay ve Alpdoğan Bey hafızalara iz bıraktı. Oyunculuktaki başarısı ile sayısız ödülün de sahibi oldu.



GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bugüne kadar başardıklarının Türkiye Yüzyılında yapacaklarının teminatı olduğunu söyleyen Yenişehirlioğlu, "AK Parti, Türkiye'yi bugün geldiği noktadan daha yüksek bir seviyeye sıçratacak isimleri kadrosuna katıp güçlenerek yola devam edecek. Amerika, PKK, PYD, Kandil ve FETÖ'nün düşman bellediği, tüm güçleriyle saldırdığı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında ülkemiz ve milletimizin bekası için mücadele imkânı verildiği için çok memnunum. Manisalı vatandaşlarımızda bize teveccüh ederlerse bu güvene layık olmak için gece gündüz arkadaşlarımızla birlikte çalışacağız. Manisa'mızı ve ülkemizi hak ettiği konuma taşıyacağız” dedi..Yenişehirlioğlu siyasete katılma nedenlerini ise şöyle açıkladı:



TÜM BİRİKİMİMLE KATKI SUNACAĞIM

"Kadim medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz bir Türkiye yüzyılı her zamankinden dana önemli olduğu için. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yaptıkları başaracaklarının açık delili durumunda olduğu için. Devasa projelerden sosyal politikalara, dış politikadan demokratikleşme-özgürlüklere kadar gelecek yıllara ilişkin arzulanan sivil anayasanın var olacağı Türkiye Yüzyılı için.



KARARLILIKLA YÜRÜYEN TÜRKİYE İÇİN

"Türkiye'nin, bölgesel ve küresel aktör olarak dış politikada sağladığı başarılar Türkiye’nin barışçıl politikalarının bir ürünüdür ve bu durumun giderek daha etkili ve karşı konulmaz bir seviyeye taşınmasına katkı sağlamak için. Sınırlarımız ötesinde ülkemizin güvenliği ve masum diğer ülke halklarının güvenliği dikkate alınarak güvenlik politikalarımızdan asla taviz verilmeyen, sosyal politikalardan özgürlüklere, eğitimden ekonomik hedeflere, kadına karşı şiddetin önlenmesinden ailenin korunması ve inançlara ilişkin insanı esas alan hedeflerden geri dönülemez bir kararlılıkla yüründüğü bir Türkiye için,"



GÜÇLÜ KADROLARLA İLERLEYECEĞİZ

"Meselelerimizin çözümlerinin 'zaman', 'mekân' ve 'helal' faktörlerini en etkili ve verimli bir şekilde işlendiği, kesin yargıların kabalığından ve zorlamasından insanımızın kurtarılacağına inandığım için.Türkiye bugün geldiği noktadan daha yüksek noktaya sıçramaya hazırdır bu sebeple endişe ve kararsızlık yaşayan kadrolara değil asla aşağıya bakmayan, düşmanlarımızı gözümüzde büyütmeyen, korku ve endişeye yer vermeyen özgüvenli genç nesilleri yetiştirmeye devam ettiğimiz için,"



"Türkiye gerek küresel, gerekse bölgesel düzeyde bölgesindeki uyum hareketlerinin öncüsü olmuştur. Tüm yönlerde bu çalışmaya devam edebilmesi için. Çağın cinnet haline gelmiş ve normalleştirilmeye çalıştığı anomalinin önünün kesileceği, istendiği takdirde diriliş hareketinin toplumun tüm vagonlarında var edilebileceği, radikalleşmiş bir deli zırvası bireyselciliğin zararlarına karşı bilinçlendirilmiş fertlerden oluşan bir Türkiye’ye birikimlerimle katkıda bulunmak için,"

DEVLET ADAMI OLMAK İÇİN

Siyasetçi değil Devlet adamı olmak için. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yol yürümek için, Adalet ve Kalkınma Partisi kadrolarına katıldım.

ENGELLERİ AŞACAĞIZ

Engellerle karşılaşacağız elbet ama engelleri kaldıracağız ve devam edeceğiz. Bu engeller ne kadar güçlü ve kararlı olursa olsun büyük arayışları zorlamalı ve yeni fikirleri teşvik etmeliyiz. Yaptıklarımız bu güçlü ve kadim milletin referanslarıdır ve bu referanslardan güç alarak direnmeli ve yükselmeliyiz.Düş kırıklıkları yaşayabiliriz ama bu bizim ümitvar olmamıza engel olamaz. Bugüne kadar olamadı bundan sonrada olamayacak. Türkiye’nin yüzyılına inanıyoruz. Bu bizim kaderimiz"

