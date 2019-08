Paykwik nedir sorusuna verilebilecek en güzel yanıt, internet üzerinde dolandırılma riskinizi sıfıra indiren ve harcamalarınızı önceden limitlendirebileceğiniz sanal cüzdan olacaktır. Paykwik bir sanal karttan çok sanal cüzdan gibi hareket eder. Paranız siz harcamadıkça kartınızda bakiye olarak durur ve son kullanım tarihi söz konusu değildir.

Paykwik Kart bir ödeme aracından daha fazladır. Kartınızdaki bakiyeniz her daim avro para birimi olarak saklanır ve enflasyona yenilmesi söz konusu değildir. Dilediğiniz an Paykwik bozdurma olarak isimlendirilmiş işlem sayesinde, istediğiniz banka hesabına arzu ettiğiniz her dakika nakit olarak aktarılabilmektedir. Paykwik alımlarında ve bozdurma işlemlerinde,dürüst çalışan güvenilir paykwik bayilerini tercih etmeniz sizin yararınıza olurken,dolandırılma riskinizide sıfıra indirmiş olacaktır.

Çevrim içi ödemelerden,online oyun içi harcamalra,uluslararası hızlı para gönderimine kadar bir çok ihtiyacınızda yardımınıza yetişen Paykwik Kart'ın her hangi bir yıllık aidat ödemesi de söz konusu değildir. Kredi kartına nazaran bir çok avantajı içerisinde bulunduran bu çevrim içi mucize sayesinde geride iz bırakmadan saniyeler içerisinde ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.