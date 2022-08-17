Petek Dinçöz çocukluk aşkı ile evlendi

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, çocuk aşkı olan Nida Büyükbayrakdar ile dün akşam evlendi

İş insanı Serkan Kodaloğlu ile boşanmasının ardından yeniden çocukluk aşkına dönen Petek Dinçöz, unutamadığı sevgilisi işletmeci Nida Büyükbayrakdar ile nikah masasına oturdu. Dinçöz'ün düğünde giydiği dekolteli gelinlik ise hayranlarından tam not aldı.

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile boşandıktan sonra mutluluğu yeniden eski aşkında buldu. Dinçöz çocukluk aşkı işletmeci Nida Büyükbayrakdar ile lüks bir otelde kıyılan nikah ve düğün töreni ile dünya evine girdi.



Ayrıca düğün törenine, Dinçöz'ün giydiği gelinlik damga vurdu. Göğüs dekolteli bir gelinlik tercih eden Dinçöz, hayranları ve takipçilerinden tam not aldı.