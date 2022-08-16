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Petek Dinçöz kına gecesinde coştu

Mart ayında boşanan Petek Dinçöz, kısa sürede yeni bir aşka yelken açtı. Çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile nişanlanan Dinçöz'ün dün akşam kına gecesi yapıldı

Petek Dinçöz kına gecesinde coştu
16 Ağustos 2022 Salı 09:26

Bende Kaldı, Foolish Casonava, Kısmetsizim, Hasta Ettin gibi şarkılarıyla bir döneme damga vuran Petek Dinçöz, mart ayında oğlunun babası Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Boşandıktan sonra çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile aşk yaşamaya başlayan Dinçöz, evlilik kararı aldı.

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından alyanslarının fotoğrafını paylaşarak nişanlandığını duyuran şarkıcı, bu sefer de kına gecesi yaptı. Dün gece kına gecesi yapan Dinçöz, yakın arkadaşlarıyla göbek atmayı ihmal etmedi. Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar, bugün yakın çevresini davet ettikleri bir törenle nikah masasına oturacak.


5 gün önce Instagram hesabından paylaşım yapan Dinçöz, Büyükbayraktar'ın çocukluk aşkı olduğunu ilan etti. Nişanlısıyla yıllar önce çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan Dinçöz, "Ben 17 yaşında sen 26 yaşında. Bizimkisi bir aşk hikayesi" dedi.

Etiketler; #petek dinçöz #kına gecesi #evlilik
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