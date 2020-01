Modern çağın popüler kültürünün yetiştirmiş olduğu kızlarımızın olmazsa olmazı olan pırlanta tektaş ne kadar bundan bahsedelim.

Yüzük geçmişi çok eski tarihlere dayanan halka şeklinde genellikle altın gümüş ve pırlantadan yapılan bir aksesuardır. Fiyatlarına gelecek olursak bu aralık oldukça değişkendir. Pırlanta tektaş ne kadar diye soracak olursanız b8u konu hakkında net bilgi vermek doğru olamayacaktır. Her genç kızın hayali olan evliliğin olmazsa olmazlarından biripırlantadır. Nişan evlilik gibi her çağda kutsal sayılan müesseselerde yüzük iki insanın birbirine olan bağlılığının sembolü olarak kabul edilmektedir. Bu yüzüklerin alyans, nişan yüzüğü, söz yüzüğü, tektaş pırlanta vs gibi çok çeşitli isimleri ve sembolize ettiği durumlar vardır.

Örneğin sağ elin yüzük parmağına takılan yüzük kadın ya da erkeğin nişanlı olduğunu temsil ettiği gibi sol elin yüzük parmağında bulunan yüzük kişinin evli olduğunu sembol eder ve bu durum bir bakıma insanların “benim başım bağlı” deme şeklidir. Bu yüzükler sayesinde kişiler birileriyle zaten romantik bir ilişkide bulunduğunu ve yeni bir ilişkiye kapalı olduklarını belirtmekte olup eşlerinin aldatılma ya da terk edilme korkusuna bir nebze de olsa su serpmektedir. Pırlanta tek taş modelleri hakkında bilgi almak için https://www.lizaypirlanta.com/pirlanta-tektas-yuzukler sitemizi ziyaret edebilirsiniz.