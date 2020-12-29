Plastik şişelerle yılbaşı ağacı

Çeşme'nin turistik Alaçatı Mahallesi'nde bulunan bir butik otel, yılbaşı ağacı için çam kesmek ya da plastik çam ağacı satın almak yerine örnek bir projeye imza attı.

Gönüllü otel personelinin temizlik farkındalığı yaratmak için başlatılan kampanyada, her pazartesi günü doğadan toplanan 350 adet 1,5 litrelik pet su şişesi biriktirilip, geri dönüşüm sanatçısı Gülnur Özdağlar'a teslim edildi. Gülnur Özdağlar, pet şişeleri kesip şekil vererek, beyaza boyadı. Ardından 2 metrelik demir iskelet üzerine bağlanan pet şişeler yılbaşı ağacına dönüştürülüp, ışıklandırıldı. Otelin çevreye duyarlı vizyonu sayesinde bir araya geldiklerini belirten Gülnur Özdağlar, "3 yıldır her yılbaşı plastik atıklardan yılbaşı ağacı yapıyoruz. Önceki yıllar yeşil ve turuncu renklerde yapmıştık. Bu yıl beyaz rengi tercih ettik. Plastikten imal edilmiş bir ağaç yerine, çöp yığınına dönüşecek pet şişeleri kullanarak yılbaşı ağacına dönüştürecek bir çalışma yapıyoruz. Her yıl yeni bir tasarımla fakat aynı malzemeyle çalışıyoruz. Bu yıl, zor geçen 2020'yi bitirip, beyaz bir sayfa açma umuduyla bembeyaz bir ağaç yaptık." dedi.