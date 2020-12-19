Pokut Yaylası Turu – Trippters.com

Pokut yaylasında harika bir vakit geçirmeye ne dersiniz? Karadenizin en eşsiz yaylalarından biri olan pokut turuna hazır olun.

Pokut yaylası turu, Karadeniz turları arasında en çok rağbet gören turlar arasında yerini almıştır. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde yer alan Pokut Yaylası turu, 2050 metre yükseklikte yer almaktadır. Yayla, Çamlıhemşin ilçe merkezine 21 kilometre uzaklıktadır. Gidiş ve dönüş hava koşullarına bağlı olarak 1,5 saat ve 3 saat arasında değişiklik göstermektedir. Yol üzerinde, tur yapısına uygun olarak çeşitli aktivitelere de yer verilmektedir. Tercih ettiğiniz güzergah ve tur planına göre, bölgede spor aktiviteleri, doğa gezileri, gurme gezileri, fotoğrafçılık ve pilates turları yapılabilmektedir. Pokut yaylası turları hakkında detaylı bilgiyi siz de sitemiz üzerinden haftanın 7 günü 24 saat alabilirsiniz.

Pokut Yaylası Tur Fiyatları

Pokut yaylası tur fiyatları, yılın dönemlerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Genellikle günübirlik turlar tercih edilse de, konaklamalı turlar da son dönemlerde revaçtadır. Tur düzeni boyunca Covid-19 önlemlerinin tamamı yapılarak güzergah tamamlanmaktadır. Alanında uzman rehberler, bölge içerisinde yer alan aktiviteleri organize etmektedirler. Tercih edebileceğiniz tur yapısına uygun olarak da çeşitli aktivitelere katılım gösterebileceksiniz.

Kaçkar dağlarının en güzel manzaralarından birine sahip olan Pokut Yaylası, tam anlamıyla bultuların üzerinde çarşaf gibi bir görüntü sunmaktadır. Haziran ve Ekim ayları arasında özellikle efsanevi bir görüntü sunmaktadır. Bölge yüksek bir zirvede yer almasına karşın, ağaçlarla kaplı bir alanda bulunmaktadır. Bu da çeşitli doğa sporuna bölgeyi elverişli kılmaktadır.

Pokut Yaylası Gezileri

Pokut yaylası gezilerine katılarak siz de pandemi süreci boyunca dört duvar arasında kalmanın yarattığı olumsuzluğu aşabilecek ve kendinize bir nefes alabilecek boşluk yaratabileceksiniz. Tamamen pandemi koşullarına uygun olarak yapılan turlarımızda, tek kişilik oturma düzeni ve HES kodu uyarınca katılımcılar giriş yapabilmektedir. Tur taşıtı her organizasyon öncesinde gereken ilaçlama çalışmaları ile düzenlenerek tekrar kullanıma hazır edilmektedir. Bulut denizi üzerinde unutulmaz lezzetler tadabileceğiniz köy evleri de bulunmaktadır. Bölgede yaşayan insanların ihtiyaçlarına uygun çözümler üreten firmamız, bugüne özel fiyatlarla sizlere unutulmaz bir tur vaat etmektedir. Uzun doğa yürüyüşleri yapabilecek, orada yaşayan insanların hayatlarına ortak olarak, kısa bir süre için de olsa yayla kültürünü yaşayabileceksiniz.