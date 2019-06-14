Polis olmak 7’den 77’e birçok kişinin hayalini süslemektedir. Fakat kişiler polis olmayı istese de çeşitli engeller önüne çıkabiliyor. Bu engeller sağlık, yaş ve diğer soruşturma engelleri olabiliyor. Yaş dışında bir sorununuz yoksa sizlere bu yazıda vereceğimiz bilgiler ile polis olmak için başvuru yapabileceksiniz. Polislikte yaş sınırı kaçtır sorusuna yanıt için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Öncelikle polislikte yaş sınırını bir olay belirlemektedir. PAEM, PMYO ve POMEM tercihlerinde yaş sınırları farklılık göstermektedir. PMYO için daha erken başvuru yapabilirken PAEM ve POMEM için üniversite mezunu olmanız gerekmektedir. Birkaç genel polis olma şartlarından sonra yukarıda belirtilen okulların yaş sınırlarını öğrenebileceksiniz.

Polis Olma Şartları Nelerdir?

Girmek istediğiniz okulun en az ve en fazla yaş sınırını karşılamak.

Erkekler için en az 167 cm boy şartı, kadınlar için en az 162 cm boy şartı.

Arşiv ve güvenlik soruşturmasından temiz çıkmak.

Sağlık yönetmeliğine göre aksi bir durum bulunmamak.

Devlete karşı veya yüz kızartıcı suç işleyip hapis yatmamış olmak.

Alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olmamak.

Terör örgütleri ile birlikte iş birliğinde bulunmuyor ve bulunmamış olmak.

PMYO Yaş Sınırı Kaçtır?

PMYO yaş sınırı üç okul arasından en düşüğüdür. Lise son öğrencileri ve 18 yaşını doldurmuş öğrenciler PMYO için başvuru yapıp polis olma yolunda ilerleyebilirler. Başvuru için son yaş sınırı ise 26’dır. 26 yaşından gün alan adaylar PMYO için başvuru yapamazlar. PMYO okulundan mezun olan kişiler ön lisans diplomasına da sahip olacaktır. Polislik alanında ilerlemek istemeyenler için ön lisans diploması evrensel geçerliliğe sahiptir.

POMEM Yaş Sınırı Kaçtır?

POMEM yaş sınırı kaçtır sorusuna yanıt ise aynı olacaktır. 18 yaşını doldurmuş adaylar başvurularını yapabilirler. Fakat ön lisans ve lisans diplomasına sahip olmanız gerekmektedir. POMEM yaş sınırı 30 yaşından gün almayacak şekilde belirlenmiştir. Burada da 2 yıllık eğitim sonucunda polis olmaktasınız. POMEM alımları her yıl düzenli olarak ihtiyaca göre yapılmaktadır.

PAEM Yaş Sınırı Kaçtır?

PAEM yaş sınırı POMEM ile tamamıyla aynıdır. Fakat PAEM okullarında komiser yardımcısı olarak göreve başlama ayrıcalığınız vardır. PAEM girişleri için KPSS puanı ve lisans diploması istenmektedir. 18 yaşını dolduran adaylar ve 30 yaşından gün almamış adaylar başvurularını yapabilirler.