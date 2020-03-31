Eğer saçlarınız dökülmeye başladıysa ve engelleyemiyorsanız peruk, yapay saç veya yapıştırma saç takmayı düşünebilirsiniz.

Kemoterapi etkisi ile saçlarınız dökülmeye başlayacağından tedavinizin başında protez saç modelleri araştırarak saçınızın doğal rengine, yapısına uygun seçenekler bulabilirsiniz. Doktorunuza “ saç protezi ” reçetesi yazdırarak sağlık sigortanız ile harcamanın bir kısmını ödemekten kurtulabilirsiniz.

Peki bu protez saç ne kadar diye düşünüyorsanız hemen cevaplayalım. Protez saç fiyatları değişmektedir. Yani en iyi protez saç için bu civarlarda bir bütçeniz olması gerekiyor. Fakat bu ücretle saç yaptırırsanız ne kadar kaliteli olur onu bilemeyiz tabii. Protez saç yapıştırma işlemi için piyasada likit formda yapıştırıcılar bulunmakta.

Protez saç erkek ve kadın tarafından kullanılabilir. Dilerseniz bölgesel protez saç da tercih edebilirsiniz. Protez saç nedir diye hala aklınızda soru işaretleri varsa uzman doktorunuza da bu konuda danışabilirsiniz.

Protez Saç Kullanım Süresi Ne Kadardır?

Protez saç ömrü​ ​​​​​​ kullandığınız ürünün kalitesine bağlı olduğu gibi sizin gösterdiğiniz özene de bağlı olarak ortalama 1 ila 3 yıl arasında değişir. Protez saç ömrü uzun olsun istiyorsanız protez saçınıza çok büyük hassasiyet göstermeniz ve bakımları aksatmamanız gerekir.

Protez Saç Bakımı Tahmin Ettiğiniz Kadar Zor Değil

Protez saç bakımı kulağa zor gibi gelebilir ancak aslında çok kolay bir işlemdir. Öncelikle saç protezi çıkartıp uzayan saç tellerinin tekrar kazınması işlemi gerçekleştirilir. Bu kazımanın ardından deriye bakım yapılarak olası tahriş için önlemler alınır, cildin yumuşatılır ve onarım gücü desteklenir.

Son aşama olarak ise protez saçın alt tarafındaki platform özel solüsyonlarla temizlenir. Bu işlemlerin ardından protez saç yerine yerleştirilir ve New Hair kullanımına devam edilir. Protez saç kullananlar evde kendileri yapmak istemezlerse saç bakım merkezlerine başvurabilirler. Siz de dilerseniz protez saç bakımı işlemi için bu yöntemi tercih edebilirsiniz.

Protez Saç Uygulamaları

Protez saç uygulaması veya diğer bir deyişle yapay saç ekimi çok zor değil. Kadın protez saç uygulamalarında kadınlar istedikleri saç ve boyu tercih edebilirler. Erkek protez saç uygulamalarında da aynı şekilde erkekler de istedikleri saç modelini tercih edebilirler.

Kaynak:

https://www.newhair.com.tr/sac-protezi/

https://www.newhair.com.tr/erkek-protez-sac/

https://www.newhair.com.tr/kadin-protez-sac/







