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Recep İvedik 7 geliyor!

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Recep İvedik 7'nin senaryosunu yazmaya başladığını açıkladı

21 Mart 2022 Pazartesi 15:18

Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Recep İvedik serisinin yeni filminin senaryosunu yazmaya başladığını duyurdu. Film, serinin 7. filmi olacak.

Gökbakar, Instagram hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Geliyor Gelmekte Olan... Recep is coming"

Tüm zamanların en çok izlenen yerli filmleri sıralamasında ilk sırada 7 milyon 434 bin izleyiciyle "Recep İvedik 5", ikinci sırasında 7 milyon 369 bin izleyiciyle "Recep İvedik 4" yer alıyor. Serinin en az izlenen filmi "Recep İvedik 3" ise 3 milyon 326 bin izleyiciyle 29. sırada yer alıyor.

2008 yılında vizyona giren ilk "Recep İvedik" filmi ile başlayan komedi serisinin son filmi "Recep İvedik 6", 2019 yılında vizyona girdi.

Etiketler; #recep ivedik #recep ivedik 7 #şahan gökbakar
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