VE BEBEĞİNİN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI
VE BEBEĞİNİN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI
0
DUYGULAR, BESLENMEYİ DE ETKİLİYOR
DUYGULAR, BESLENMEYİ DE ETKİLİYOR
0
ÜNLÜ ŞARKICIDAN KÖTÜ HABER
ÜNLÜ ŞARKICIDAN KÖTÜ HABER
0
MESSİ GOL ATSIN DİYE LOKMA DAĞITTI
MESSİ GOL ATSIN DİYE LOKMA DAĞITTI
0

Rihanna ilk kez bebeğinin görüntülerini paylaştı

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, 8 aylık olan bebeğinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede gündeme oturdu

Rihanna ilk kez bebeğinin görüntülerini paylaştı
18 Aralık 2022 Pazar 09:47

9 Grammy ödülü sahibi Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, çocuğunun videosunu yayınlandı. Dünyaca ünlü rapçi ASAP Rocky ile bebeklerini sekiz ay önce kucağına alan ikilinin, bebeklerinin kareleri gündem oldu. Aracın içindeki görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

Ünlü şarkıcının bebeğinin ise babası ASAP Rocky'e benzemesi hayranlarının gözünden kaçmadı. Binlerce kişi Rihanna'ya "Bir tane de kendinden yap" sözleriyle seslendi.

Etiketler; #rihanna #bebek #magazin
Önceki Haber
Bornova Belediyesi öncülük etti! Depremde hasar gören bina yenilenecek
Sonraki Haber
Rihanna ilk kez bebeğinin görüntülerini paylaştı
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan kötü haber!
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan kötü haber!
0
Aleyna Tilki, giydiği büstiyerle dikkat çekti! Bir tek göğüs ucu kapalı!
Aleyna Tilki, giydiği büstiyerle dikkat çekti! Bir tek göğüs ucu kapalı!
0
Henry Cavill kötü haberi verdi: O role dönmeyecek
Henry Cavill kötü haberi verdi: O role dönmeyecek
0
Yılın En'leri belli oldu
Yılın En'leri belli oldu
0
Ünlü oyuncu Gupse Özay, anne olmanın yorgunluğunu böyle tiye aldı
Ünlü oyuncu Gupse Özay, anne olmanın yorgunluğunu böyle tiye aldı
0
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün kızlarını da alıp Türkiye'yi terk etti!
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün kızlarını da alıp Türkiye'yi terk etti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.