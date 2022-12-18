Rihanna ilk kez bebeğinin görüntülerini paylaştı

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, 8 aylık olan bebeğinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede gündeme oturdu

9 Grammy ödülü sahibi Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, çocuğunun videosunu yayınlandı. Dünyaca ünlü rapçi ASAP Rocky ile bebeklerini sekiz ay önce kucağına alan ikilinin, bebeklerinin kareleri gündem oldu. Aracın içindeki görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

Ünlü şarkıcının bebeğinin ise babası ASAP Rocky'e benzemesi hayranlarının gözünden kaçmadı. Binlerce kişi Rihanna'ya "Bir tane de kendinden yap" sözleriyle seslendi.