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Robert de Niro Türkiye'ye geldi!

Hollywood yıldızı Robert de Niro, Türkiye'ye geldi. Ortağı olduğu bir restoranın etkinliği için Türkiye'ye gelen usta oyuncu, "İstanbul'da film yapmak eminim müthiş olur" açıklaması yaptı

Robert de Niro Türkiye'ye geldi!
27 Haziran 2022 Pazartesi 07:56

'Baba serisi', 'Bir Zamanlar Amerika', 'Sıkı Dostlar' gibi birçok filmde rol alan dünyaca ünlü oyuncu 79 yaşındaki Robert de Niro, ortağı olduğu Japon restoranının İstanbul şubesindeki etkinliği için Türkiye'ye geldi. De Niro Şişli'deki bir otelde bu akşam basın toplantısı düzenledi. Toplantıda de Niro'ya restoran zincirinin CEO'su Fumihiro Tahara, şef ve ortağı Nobuyuki Matsuhisa, Türkiye'deki ortakları Baran Süzer ve Meir Teper eşlik etti. 

Basın toplantısında konuşan Robert de Niro "Daha önce de İstanbul'a gelmiştim ama uzun kalmamıştım. Burada olmak gerçekten müthiş. İstanbul'da şimdilik film yapmayı düşünmüyorum. Bu şehirde film yapmak eminim müthiş olur. Tabii önce bir senaryo lazım. Yemek herkesi bir araya getiren bir organizasyon. 'Sıkı Dostlar' filminde Martin Scorsese'nin annesi yemek yapmıştı. Restoran işi zor bir iş. Ben bu konuda şanslıyım, yanımdakiler çok önemli kişiler. Türk sineması hakkında bir bilgim yok. Zaten son zamanlarda film izlemiyorum ama İstanbul'da bir film çekmek müthiş olur diye düşünüyorum. Ben sosyal medya kullanmıyorum. Kendimi öyle bir mecrada sosyal medya saçmalığına sokmam. Sosyal medyada herkesin sizinle ilgili bir fikri var, benim o görüşlere ihtiyacım yok. Twitter hesabım yok. Twitter korkunç bir şey. Dünyanın en sahtekar kişisiyle uğraşmak zorunda kaldık, onun da başına neler geldi biliyorsunuz" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #hollywood #robert de niro #türkiye
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