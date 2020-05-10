Rollover nedir, ne için kullanılır?

Öteleme olarak Türkçede kullanılan terim, bir pozisyonu sona ermesi yâda x tarihinden sonra açık tutma sürecidir. Terimi yaygın kullanılan Forex için bir yatırımın bir başka yatırıma aktarılmasıdır. Ve elbette karlılığı koruyarak dememize gerek yok sanırız. Tabi, rollover’ın finansta çeşitli anlamları vardır.

Öteleme, bir emeklilik planından diğerine aktarılan varlıklardır. Dâhili Gelir Hizmeti (IRS), belirli IRA türleri ile uygun emeklilik planları olarak bilinen işveren destekli emeklilik planları arasında geçiş yapmaya izin verir.

Yatırımcılar, yatırım yapmadan önce Fonun yatırım hedeflerini, risklerini, ücretlerini ve harcamalarını dikkatle değerlendirmelidir.

Finansta rollover nedir?

Finansta, rollover terimi, genellikle ek bir ücrete tabi olan bir kredinin vadesini uzatma sürecini ifade eder. Söz konusu kredinin uzatılmış vadesi, büyük bir borçlanma maliyetiyle birlikte gelecektir; bu, yeni vadesi geldiğinde kredinin ödenmesi daha pahalı olacağı anlamına gelir.

Vadeli işlem sözleşmesinin yapılmasına ilişkin maliyet ve yükümlülüklerin ortaya çıkmasını önlemek için yapılır.

Forex işlemlerinde rollover nedir?

Forex ticaretinde rollover, bir döviz pozisyonunu farklı bir döviz pozisyonuna aktarılması ile ilgilidir. Bir yatırımın başka bir yatırıma aktarılması ile ilgilidir. Yatırımcıların, anlayışlarına bağlı olarak ya kâr ya da zarara uğramaları için bir fırsattır. Yatırımcıların bir rollover'dan nasıl para kazandıkları aşağıdaki örnekte açıklanmaktadır.

Rollover döviz alım ve satım işlemlerinde kullanılan bir terimdir. Günün sonunda gerçekleşen ve değer tarihine sahip tüm açık pozisyonların SPOT’A eşit olduğu eyleme verilen isimdir. Bir sonraki iş gününe devredilir. Türkçede bu kelimenin karşılığı ötele yâda ertelemedir.

Rollover örneği

Kazanılan veya ödenmesi gereken faizi hesaplamanın yolu, bir forex çiftindeki iki para birimi arasındaki faiz oranı farkını hesaplayan rollover oranını kullanmaktır. Örneğin, döviz çifti EUR / USD, EUR temel para birimi ve USD alıntı para birimidir. Yani Euro’yu alıp ABD doları satıyorsunuz demektir.

EUR'nun USD için % 1'e kıyasla % 3'lük bir faiz oranı olsaydı, yıllık % 2'lik faiz oranı farkına (kaldıraçsız bir ticarette) yatırılırsınız. Bununla birlikte, USD daha yüksek bir faiz oranına sahip olsaydı, faiz farkından borçlandırılırdınız.