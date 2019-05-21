Rugan Erkek Ayakkabı

Günümüzde kadınlar kadar, erkekler de giyimlerime önem verip, modayı takip ediyorlar.

Giyimine özen gösteren erkek, taktığı kravattan giydiği çoraba kadar uygun bir kombin oluşturmalı. Erkek ayakkabı ise, belki de en çok dikkat edilmesi gereken husustur.

Ayakkabı Tercihi Nasıl Olmalı?

Erkek ayakkabı tercihi yaparken tarza, kaliteye, rahata dikkat etmek önemlidir. Örneğin; şık ve tarza uyumlu, ancak ayak sağlığı açısından doğru olmayan bir ayakkabı tercih etmek, son derece yanlış olacaktır. Ayakkabı vücut sağlığı açısından önemli bir eşyadır. Vücut iskelet sistemi, ayak durumuna göre şeklini alır. Bu yüzden seçilen ayakkabının önemi büyüktür.

Tarza uygun ayakkabı tercihi de önemli bir ayrıntıdır. Spor giyinen bir erkeğin, kendisine uygun spor bir ayakkabı tercih etmesi, son derece isabetli bir karar olmuş olur. Şık bir takım elbisenin altına ona uygun olan, şık bir ayakkabı tercih edilmelidir.

Ayakkabı Nereden Alınır?