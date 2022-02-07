Şahan Gökbakar'dan elektrik faturası tepkisi!

Yüksek gelen elektrik faturalarına tepkiler dinmiyor. Bir tepki de ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'dan geldi. Gökbakar, elektrik faturasını paylaşmaya utandığını söyledi

Ülkede yaşanan ekonomik kriz ve hayat pahalılığının yanı sıra bir de yüksek elektrik faturaları vatandaşları isyan ettiriyor. Birçok ilde vatandaşlar sokağa çıkarak tepkilerini dile getirirken, ünlü isimlerden de tepkiler geliyor.

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan ünlü oyunca Şahan Gökbakar da elektrik faturasına tepki gösteren isimlerden biri. Gökbakar yaptığı paylaşımda ”Bana gelen elektrik faturasını ben sizle paylaşmaya utandım öyle diyim… Siz düşünün rakamı” ifadelerini kullandı.