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Şahan Gökbakar'ın deprem tatbikatı videosu kırdı geçirdi

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, geçtiğimiz günlerde yapılan deprem tatbikatını tiye alan bir video yayınladı. İzleyenleri kahkahaya boğan video binlerce beğeni aldı

14 Kasım 2022 Pazartesi 11:59

Komedyen Şahan Gökbakar 12 Kasım'da yapılan deprem tatbikatı esnasında yayındaki karışıklık nedeniyle AFAD’da Edis’in Martılar şarkısı çalmasını tiye alan bir video paylaştı.

Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla saat 18.57’de ‘çök-kapan-tutun’ tatbikatı yapıldı.

Kanal D Ana Haber’de verilen AFAD’da deprem tatbikatı görüntüleri sırasında Edis‘in Martılar şarkısı çaldı. Tatbikat esnasında yayındaki karışıklık nedeniyle AFAD’da Edis’in Martılar şarkısı çalması ise sosyal medyada gündem oldu.

Komedyen Şahan Gökbakar da bu durumu tiye alan bir video paylaştı.  Sosyal medya hesabından "Afet meşazı " notuyla paylaşım yapan komedyene binlerce beğeni ve yorum geldi.

Etiketler; #şahan gökbakar #tatbikat #deprem #afad #martılar
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