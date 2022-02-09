Sarışın kadın takıntısına çözüm: İhlas okunmuş baklava!

Televizyon kanalları yine çok ilginç bir olaya sahne oldu. Bir kanalda yayınlanan programa katılan kadın eşi ile ilgili bir sorununu dile getirdi. Programın konuğu ise kadına, eşine ihlas okunmuş baklava yedirmesini önerdi. Sosyal medyada yayılan görüntüler tepkilere neden oldu

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programında program konuğu ile canlı yayına telefonla bağlanan seyirci arasında geçen bir diyalog sosyal medyada gündem oldu. Suzan isimli kadın bir seyirci canlı yayına telefonla bağlanarak eşi ile yaşadığı problemleri anlattı. Bunun üzerine Enerji ve İsim Analisti Önder Özcan isimli program konuğu Suzan Hanım’ın eşinde erken yaşta sarışın kadın takıntısı oluştuğunu söyledi.

Suzan Hanım’a tavsiyede bulunan Önder Özcan, “Eşinizin erken yaşlarda sarışın kadın takıntısı olmuş. Bunu takıntı haline getirdiği için kendisini bazı durumlarda geriye doğru çekiyor. Siz bunu aşmak için eşinize düzenli bir şekilde baklava yedireceksiniz. Ama baklavaya İhlas suresini okuyacaksınız” ifadelerini kullandı.