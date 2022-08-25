TATLISES'TEN AÇIKLAMA
TATLISES'TEN AÇIKLAMA
0
CANLI YAYINDA BOĞULDU!
CANLI YAYINDA BOĞULDU!
0
GÜLDÜR GÜLDÜR'E 3 BOMBA TRANSFER
GÜLDÜR GÜLDÜR'E 3 BOMBA TRANSFER
0
GÜLŞEN'E ŞOK SORUŞTURMA
GÜLŞEN'E ŞOK SORUŞTURMA
0

Şarkıcı Gülşen gözaltına alındı!

Şarkıcı Gülşen gözaltına alındı!
25 Ağustos 2022 Perşembe 15:20

Verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılması ve kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde edilmesi talimatı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Şarkıcı Gülşen söz konusu soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #gülşen #gözaltı #imam hatip
Önceki Haber
İbrahim Tatlıses'ten açıklama geldi
Sonraki Haber
Kontrolden çıkan araç otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
İbrahim Tatlıses'ten açıklama geldi
İbrahim Tatlıses'ten açıklama geldi
0
Güldür Güldür'e 3 bomba transfer
Güldür Güldür'e 3 bomba transfer
0
Gülşen'in bu sözleri olay yarattı! Soruşturma başlatıldı!
Gülşen'in bu sözleri olay yarattı! Soruşturma başlatıldı!
0
Fox TV'de şok ayrılık! İsmail Küçükkaya kanal değiştirdi!
Fox TV'de şok ayrılık! İsmail Küçükkaya kanal değiştirdi!
0
Usta oyuncu Civan Canova'ya veda...
Usta oyuncu Civan Canova'ya veda...
0
Kenan Doğulu'dan gülümseden paylaşım: İlk defa başıma geliyor
Kenan Doğulu'dan gülümseden paylaşım: İlk defa başıma geliyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.