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Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir boşandı

 Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir Adalar Adliyesi'nde görülen duruşma ile tek celsede boşandı.

Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir boşandı
08 Mayıs 2023 Pazartesi 15:40

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir 28 Ağustos 2022 tarihinde evlenmiş ve  evliliklerinin 8. ayında ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu. Koç ve Özdemir çiftinin boşanma davası saat 14.00'da Adalar Aile Mahkemesinde başladı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evlilikleri 1 seneyi geçmediği için dava çekişmeli boşanma davası olarak görüldü. Duruşmaya Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir katılırken, avukatları hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış dinlendi. Yaklaşık yarım saat süren duruşmanın ardından kararını açıklayan mahkeme Koç ve Özdemir'in boşanmalarına karar verdi. Duruşma sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Oğuzhan Koç anlaşmalı olarak boşandıklarını söyledi.
 

Etiketler; #boşanma #demet özdemir #oğuzhan koç
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