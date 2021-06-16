Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e tecavüz suçlaması!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasında gerginlik sürüyor

Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Seda Sayan için "Geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" demişti.

Erbil daha sonra da bir programa katılarak Sayan için, "Fatih Ürek'ten sonra Onur Büyüktopçu'yu da görevinden alıkoydu. Kimse kötü konuşamıyor, çünkü bu kadın 60 yıldır herkesi korkutmuş" sözlerini söylemişti.

TECAVÜZ SUÇLAMASI

Bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Seda Sayan, "Tuğba ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var. Bence işine bak, ruhunu arındır"

"Ayrıca bu olay da benim geçmişimi kirli yapmaz. Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin, ailen, herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının dış mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin"

"Dua et çocuklarının hatırına, Allah'tan af dile benden değil" sözlerini kullandı.

ERBİL'DEN YANIT

Bu sözler üzerine Erbil de 'madem böyle bir şey vardı neden sustun?' diye sordu. Erbil sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Ben Mehmet Ali Erbil; Hepinizin bildiği tanıdığı… Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontrolü kaybettim. Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi, hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz. Ama sizler şunu da biliyorsunuz ki ben 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum; doktorlarımın zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı. Siz de sormadınız mı madem böyle bir şey vardı niye sustun diye? Her neyse; benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendine yakışanı yapsın" diye yazdı.