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Seda Sayan evlendi!

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, dün akşam Çağlar Ökten ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikahına yakın arkadaşları katıldı

Seda Sayan evlendi!
25 Nisan 2022 Pazartesi 08:38

Seda Sayan ve Çağlar Ökten bu akşam Swiss Otel The Bosphourus ‘da Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu‘nun gerçekleştirdiği nikah ile evlendi.

Çiftin Mayıs ayında Prag‘da yapılması planlanan düğünü, Seda Sayan‘ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul‘da gerçekleşti. Seda Sayan’ın gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Ökten’in damatlığı Tolga Çam imzası taşıyor.

Seda Sayan‘ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten’in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı. Jovir Events‘in organize ettiği nikaha çiftin yakın arkadaşları katıldı. Balayına bayram tatilinde Paris’e gidecek olan çift, sonrasında Çağlar Ökten‘in Mersin‘de yaşayan ailesiyle buluşacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #seda sayan #evlilik #nikah #çağlar ökten #seda sayan evlendi
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