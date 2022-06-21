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Sefo'yu valilik talimatı ile sahneden indirdiler!

Sevilen şarkıcı Sefo dün akşam Bodrum'da konser verdi. Ancak Sefo saat 00.30'da valilik talimatı ile apar topar sahneden indirildi. Duruma tepki gösteren şarkıcı, "Yasak saati 01:00 değil miydi? Ben bu ülkede çok sıkıldım" ifadelerini kullandı

21 Haziran 2022 Salı 11:41

Koronavirüs salgınına yönelik getirilen yasaklarının bir bir kalkmasının ardından yine pandemi döneminde getirilen gece 00.00'da başlayan müzik yayını tepkiler sonrası alınan yeni kararla gece 01:00'e kadar uzatılmıştı.

Ünlü rapçi ve şarkıcı dün akşam Sefo Bodrum'da sevenleriyle buluştu. Gece boyunca şarkılarıyla kalabalığı coşturan Sefo'dan, saat 00:30'da sahneden inmesi istendi. Yasağın bitmesine yarım saat varken sahneden indirilen ünlü şarkıcı Instagram hesabından duruma tepki gösterdi.

Bodrum'da verdiği konser sırasında sahneden indirilen Sefo, yayınladığı video ile şunları söyledi; "Arkadaşlar saat 00.30. Bodrum'dayız ve ben sahneden indirildim. Valiliğin talimatıyla biz sahneden indirildik. Ben böyle bir şey bilmiyorum. Ben bu ülkede gerçekten çok sıkıldım. Böyle bir şey olamaz. Saat 00.30'ya. 00.30. 01.00'e kadar değil miydi bu? Bu saçmalık ya. Anlam yok. O kadar insan geldi bizi bekledi."

Etiketler; #sefo #muğla #valilik #sahneden inme
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