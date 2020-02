Şehirler arası evden eve nakliyat şirketi

Ülkemizde profesyonelce bir hizmet şeklinde sunulması gereken günümüz dünyasında dünyanın bir ucundan diğer ucuna hizmet verilen evden eve nakliyat hizmetleri artık çıkmaz bir sokağa girmiş durumdadır.

Sektörümüz bir kamyoncu ya da sağda solda her önüne gelip bu işe girebilecek bir sektör değil, ama ne yazık ki bu hale gelmiştir. Global dünyamızda her sektörde yenilikler farklılıklar oluşurken bizim sektörümüzde git gide dipe inmektedir. Özellikle İstanbul ilimizde bu hizmeti başarılı gerçekleştiren bir kaç firma dışında her önüne gelen bu sektöre eline balta almışçasına evden eve nakliyat hizmetlerini katlede, katlede ilerlemektedir. Tabi bu sektörümüzün sorunları ve bu sorunlara ortam hazırlayan birçok sebep vardır. Firmamız İstanbul dışında Türkiye’nin her yerinde şehirler arası nakliyat hizmetleri de gerçekleştirmektedir. Profesyonel ekibi ve güvenli araç filosu ile her türlü hizmeti gerçekleştirmekteyiz.

Peki, Evden Eve Nakliyatta Sorunlar Nelerdir?

En başta ülkemiz bir adalet ülkesidir. Her şey kurallarına göre düzenlenerek gerçekleştiğini bilmekteyiz. Fakat günümüz devlet daireleri sadece devletin vergi arttırımı ve vergi mükellefi yaratma çabası içinde olmuştur. Üretime kaliteye önem vermeden ilermenin peşine düşmüştür. Bu da doğal olarak ticaret hayatımızda her önüne gelenin istediği işi istediği sektöre devletin vermiş olduğu tavizler sonucunda girmesini sağlamaktadır. Her şeyi bir kenara bırakarak kendi sektörümüz üzerinden ilerlersek bizim sektörümüzün belgesinin 5.000 TL gibi ucuz bir karşılığı olamaz ve olmamalıdır. Bizim sektörümüz hizmet sektörüdür. Yani ülkemizde yaşayan insanlara hizmet etme çabası olan bir sektörüz. Doğal olarak da devletimizin bu şekilde milletine hizmet veren sektörleri hem desteklemeli hem de denetlemelidir. Her önüne gelene vergi levhası verirse ve bunu kontrol etmezse bu sadece devletin kasasına para gelsin de ne olursa olsun mantalitesi dışında başka bir şey değildir. Profesyonel evden eve nakliyat hizmetleri gün geçtikçe büyük darbeler almaktadır.

Evden Eve Nakliyat Sorunları

Türkiye'nin her bölgesinde hizmet veren ve kaliteli bir şekilde taşımacılık süreçlerini ilerleyen firmalara sorduğumuzda bu hizmetin kapısından kolayca geçemenin en büyük sebebi; devlettir. Devlet daireleri hizmet sektörümüze yön vermek yerine ticari karını düşünerek hareket etmektedir. Kaliteli hizmetin oluşması için firmalar dernekler kurarak ayakta durmaya çalışmaktadır. Ama ne yazık ki bu sektörde bu yeterli olmuyor. Böylece çınarlık nakliyat firmaları sahipleri tarafından kapatılmak zorunda kalmaktadır. Çolakoğlu nakliyat şirketi olarak sektörümüzde her zaman profesyonel hizmetler vermek için yoğun bir mesai harcamak için elimizden geleni yapmaktayız. İlerleyen zamanlarda sektörümüzün düzeleceğine de inanmaktayız.