Sektörün Yükselen Yıldızı sadekravat.com

Kravat; modası geçmeyen sadece şekil değiştiren, her daim erkeklerin vazgeçilmez aksesuarlarından olan, asaletin simgesi.

Türkiye’de kravat denildiğinde akla simge bir firma gelmiyor kravat raflarda hak ettiği yeri bir türlü alamıyordu. Modeller çok özensiz, tasarımdan uzak desenler ve kalitesiz kumaşlar kravatın hakettiği konumdan uzak bir çerçeve çiziyordu.

Bu açığı farkeden Sade Kravat, kravat için özel bir internet sitesi açma hayaliyle uzun yıllar önce çıktığı bu yolculuğunda kısa sürede internette farkını ortaya koydu. Hazırladığı özel kravat koleksiyonlarıyla her kesimden kravat sevenlerin tercihi olmaya başladı. Şimdi ülkenin her şehrine kravatlarını internet üzerinden yollayan Sade Kravat, yeni ülkeleri yeni pazarları hedeflemektedir. Firma sahibi Ahmet Durmaz koleksiyonlarını hazırlarken dünyaca ünlü firmaların koleksiyonlarını takip ederek, sektöre yön verecek desenleri hazırlıyor, en kaliteli kravat için çalışıyoruz. Kravatın bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Ahmet Durmaz zamanla kravata olan ön yargıların biteceğine ve modaya yön verenlerin kravatı hak ettiği yere koyacaklarına inandığını belirtti.































SadeKravat.com internet sitesi ile her gün pek çok şehre kravat gönderdiklerini dile getiren Durmaz, aldığımız olumlu tepkiler bizlere moral oluyor daha iyisi için bizlere şevk veriyor dedi. Sade Kravat’ın son yıllarda papyon ve kravat mendili modelleri ile de öne çıktığını belirten Durmaz, kravatta yakaladığımız kalite çizgisini bozmadan papyon ve mendile taşıdık. Dolayısıyla kravat yanında mendillerimiz ve papyon modellerimizde kısa zamanda çok sevildi ve ilgi gördü dedi.

Hergün yeni modellerin eklendiği, ipek, yün, keten gibi farklı kumaşlardan özel ürünlerin yer aldığı sektörün en güvenilir, güçlü ve köklü markası SadeKravat.com ile sizde istediğiniz kravatı stoktan hemen kargo avantajıyla Türkiye’nin her yerinden sipariş verebilirsiniz. Kravat modelleri, papyon modelleri ve cep mendillerinde her zaman güncel stok ve kaliteli ürünler bulabileceğiniz sadekravat.com 7/24 açık kravat mağazanız. İster kendiniz için isterseniz de sevdikleriniz için hediyelik düşünebilirsiniz. Özel hediye kutusunda şık fiyonkuyla farklı bir kravat alışverişi deneyimi sizleri bekliyor.



