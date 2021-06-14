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Selçuk Tekay hayatını kaybetti. Selçuk Tekay kimdir?

Türkiye'nin ünlü keman virtüözlerinden Selçuk Tekay(68) yaşamını yitirdi. Müzik camiasını yasa boğan acı haberi sanatçı Emel Sayın duyurdu

Selçuk Tekay hayatını kaybetti. Selçuk Tekay kimdir?
14 Haziran 2021 Pazartesi 08:26

Türkiye'nin ünlü keman virtüözlerinden biri olan Selçuk Tekay, 68 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi ise ünlü sanatçı Emel Sayın duyurdu. Sayın, "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.


UNUTULMAZ ŞARKILARIN BESTEKARI

Ünlü virtüöz ve bestekar, üstat Selçuk Tekay'ın müzikseverler tarafından yakından tanınan eserleri arasında "Beraber yürüdük biz bu yollarda", "Vurgun", "Unuturum diye yorma kendini", "Yorgunum" ve "Aradığın aşkı buldun mu" gibi unutulmaz şarkılar yer alıyor.

SELÇUK TEKAY KİMDİR?

1953 yılında Kars Kağızman'da dünyaya geldi Selçuk Tekay, Vefa Lisesi ve Konsevatuvar eğitiminden sonra Emin Ongan, Feridun Darbaz, Teoman Önaldı gibi hocalarla çalışmıştır. 100'e yakın albüm yönetmenliği yapan Tekay, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Emel Sayın, Bülent Ersoy Muazzez Abacı ve daha birçok ünlü sanatçının gerek sahne, gerekse albüm çalışmalarını yönetmiştir.

1991 yılında vurgun adlı bestesiyle 1992'de "beraber yürüdük biz bu yollarda" 1993 yılında da "yorgunum dostlarım" adlı besteleriyle "Altın Kelebek Yılın Bestecisi Ödülü"nü almıştır.

Ünlü bestesi ve keman virtüözü Selçuk Tekay'ın besteleri arasında; ''Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda'', ''Vurgun'', ''Unuturum Diye Yorma Kendini'', ''Yorgunum'', ''Aradığın Aşkı Buldun Mu'' gibi şarkılar yer alıyor.

Etiketler; #selçuk tekay #emel sayın #selçuk tekay kimdir
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