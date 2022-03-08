Seray Sever'in acı günü!

Oyuncu ve sunucu Seray Sever'in babası Tamer Sever (74) koronavirüsten hayatını kaybetti

Oyuncu ve sunucu Seray Sever'in babası Tamer Sever, Bodrum'da koronavirüs tedavisi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Bir süredir hastanede entübe olan Tamer Sever'in cenazesi, yarın öğle vakti Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde kılınacak namazın ardından Ortakent Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Seray Sever, 14 saat önce babasıyla bir pozunu paylaşmış ve Ajda Pekkan'ın 'Mucize' şarkısını fotoğrafa eklemişti.