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Serdar Ortaç'a eski eşinden haciz!

Son dönemde yaşadığı ekonomik sorunlarla gündeme gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi eşi Chloe Loughnan'un evine haciz koydurmasına sitem etti

Serdar Ortaç'a eski eşinden haciz!
18 Haziran 2021 Cuma 10:18

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, maddi anlamda yaşadığı kayıplar nedeniyle son dönemde magazin dünyasının en çok konuştuğu isimlerin başında geldi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Seçi Gür'le sessiz sedasız ayrılan Ortaç, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Ortaç, eski eşi Cehle Loughnan'ın evine haciz koydurduğunu açıkladı.

Şarkıcı, eski eşi Chloe Loughnan'ın kendisine dava açtığı yönünde çıkan haberlere, "Eskiden sorun yaratmıyordu. Ama demek ki o da değişti. Eve haciz koydurdu. Artık parası neyse ödeyeceğiz. Chloe'nın parası bende kalmaz! Sarıyer Belediyesi'ne 25 bin lira, eski eşim Chloe'ye 600 bin lira borcum var. Sağlık olsun, ödeyeceğiz" diyerek sitem etti.

Etiketler; #serdar ortaç #serdar ortaç haciz #chloe
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