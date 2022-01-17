Serdar Ortaç: Borçlarımı ödedim

Daha önce milyonlarca borcu olduğunu duyuran ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 2022'ye güzel başladığını ve borçlarını ödediğini duyurdu. Ortaç, kazandığı her kuruşu arkadaşlarına dağıtacağını da açıkladı

Önceki akşam Maslak’ta bir mekanda sevenleriyle buluşan Serdar Ortaç, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ortaç, “2022’ye çok güzel başladım, bütün borçlarımı ödedim. Hayata yeniden başlıyor gibiyim. Borç yiğidin kamçısı derlermiş, büyük kamçı aldım ama hepsi bitti. Şükürler olsun Allah'a, şimdi tertemiz pamuk gibi sahneye çıkacağım” dedi.

Sanatçı, muhabirlerin “Bundan sonraki planlarınız neler olacak?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Bundan sonra kazandığım her şeyi tek başıma yeme gibi bir durumum yok. Artık kazandığım her kuruşu arkadaşlarıma dağıtacağım.”

Geçen yıl borçlarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç, “Geçmişte çok büyük hatalar yaptım. Kumar beni bitirdi. Allah benim belamı versin çok pişmanım. Elimde olsa bugün emekli olurdum ama çalışmak zorundayım. Çünkü çok borcum var. 10 milyon lira kredi borcum var. Eski eşim Chloe Loughnan’a 600 bin lira nafaka borcum da var. Benim de aylık 500 bin lira harcamam var” açıklamasını yapmıştı.

Serdar Ortaç, daha önce verdiği bir röpotajda da “En son aldığım krediyi ödeyemediğim için koskoca devlet bankası, ‘Sen Serdar Ortaç’sın seni mahkemeye verir miyiz evlat?’ dedi ve borcumu 8 ay erteledi” demişti.