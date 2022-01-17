BU İÇECEKLERDEN UZAK TUTUN!
BU İÇECEKLERDEN UZAK TUTUN!
0
BORÇ AÇIKLAMASI
BORÇ AÇIKLAMASI
0
MUĞLA'DA DEPREM!
MUĞLA'DA DEPREM!
0
İZMİR'DE 162 DEVE GÜREŞTİ
İZMİR'DE 162 DEVE GÜREŞTİ
0

Serdar Ortaç: Borçlarımı ödedim

Daha önce milyonlarca borcu olduğunu duyuran ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 2022'ye güzel başladığını ve borçlarını ödediğini duyurdu. Ortaç, kazandığı her kuruşu arkadaşlarına dağıtacağını da açıkladı

Serdar Ortaç: Borçlarımı ödedim
17 Ocak 2022 Pazartesi 10:41

Önceki akşam Maslak’ta bir mekanda sevenleriyle buluşan Serdar Ortaç, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ortaç, “2022’ye çok güzel başladım, bütün borçlarımı ödedim. Hayata yeniden başlıyor gibiyim. Borç yiğidin kamçısı derlermiş, büyük kamçı aldım ama hepsi bitti. Şükürler olsun Allah'a, şimdi tertemiz pamuk gibi sahneye çıkacağım” dedi.

Sanatçı, muhabirlerin “Bundan sonraki planlarınız neler olacak?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Bundan sonra kazandığım her şeyi tek başıma yeme gibi bir durumum yok. Artık kazandığım her kuruşu arkadaşlarıma dağıtacağım.”

Geçen yıl borçlarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç, “Geçmişte çok büyük hatalar yaptım. Kumar beni bitirdi. Allah benim belamı versin çok pişmanım. Elimde olsa bugün emekli olurdum ama çalışmak zorundayım. Çünkü çok borcum var. 10 milyon lira kredi borcum var. Eski eşim Chloe Loughnan’a 600 bin lira nafaka borcum da var. Benim de aylık 500 bin lira harcamam var” açıklamasını yapmıştı.

Serdar Ortaç, daha önce verdiği bir röpotajda da “En son aldığım krediyi ödeyemediğim için koskoca devlet bankası, ‘Sen Serdar Ortaç’sın seni mahkemeye verir miyiz evlat?’ dedi ve borcumu 8 ay erteledi” demişti.

Etiketler; #serdar ortaç #kumar #borç
Önceki Haber
Taliban şaşırtmıyor! Bu kez de müzik aleti yaktılar!
Sonraki Haber
Stajyer avukat 4. kattan düşerek öldü!
Sezen Aksu'ya şarkı tepkisi!
Sezen Aksu'ya şarkı tepkisi!
0
Bülent Ersoy'dan Anıtkabir ziyareti sonrası ilk açıklama
Bülent Ersoy'dan Anıtkabir ziyareti sonrası ilk açıklama
0
Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyaretinden gelen fotoğraf tepkilere neden oldu
Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyaretinden gelen fotoğraf tepkilere neden oldu
0
Var Mısın Yok Musun'daki Hamdi Bey'in kim olduğu ortaya çıktı
Var Mısın Yok Musun'daki Hamdi Bey'in kim olduğu ortaya çıktı
0
Ünlü oyuncu Bob Saget, otel odasında ölü bulundu
Ünlü oyuncu Bob Saget, otel odasında ölü bulundu
0
Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar hastanelik oldu
Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar hastanelik oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.