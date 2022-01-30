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Serdar Ortaç'ın bu sözleri tepki topladı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 'baba olmayı düşünüyor musunuz?' sorusuna, "Kaç tane olacaktı ama hep kürtaj oldular, yazık" yanıtını verdi. Bu sözler sosyal medyada tepkilere neden oldu

Serdar Ortaç'ın bu sözleri tepki topladı
30 Ocak 2022 Pazar 09:30

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam konsere çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Ortaç, bir de çocuk itirafında bulundu.

Uzun yıllardır baba olmak istediğini söyleyen Serdar Ortaç, bir muhabirin "Bir kez daha aşık olursanız baba olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine"Kaç tane olacaktı hep kürtaj oldular, kaç tane... Yazık..." itirafında bulundu. Ortaç, "Peki bu kürtajı tercih edenler arasında bizim tanıdığımız isimler de var mı?" sorusuna ise "Var. Kaç tane oldu. İstemediler. Gençlerdi. Onlar da haklı bir şey diyemiyorum" cevabını verdi.

Serdar Ortaç'ın bu sözleri ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Etiketler; #serdar ortaç #kürtaj #çocuk
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