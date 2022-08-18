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Serdar Ortaç'ın hayatı film oluyor!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç hayatının film olacağını açıkladı. Kendisinin filmde oynamayacağını söyleyen Ortaç, İlaç adında yeni bir şarkı yaptığını da duyurdu

Serdar Ortaç'ın hayatı film oluyor!
18 Ağustos 2022 Perşembe 08:15

Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün Etiler'de bir stüdyoya girerken objektiflere takıldı. Burada muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ortaç, "Önüme bir senaryo geldi, bayıldım. Hayatım film oluyor" dedi.

Müslüm, Bergen, Dilber Ay gibi birçok sanatçının hayatını anlatan filmler yapılması hakkında konuşan Serdar Ortaç, "Önüme bir senaryo geldi. Bayıldım ama filmde ben oynamayacağım" diyerek kendi hayatının beyazperdeye aktarılacağını söyledi.

Ortaç, muhabirlerin "Sizi kimin oynamasını istersiniz?" sorusuna ise, "Japon'a benzeyen biri oynasın. Hiçbir dizi ve filmi izlemiyorum ki kimseyi tanıyayım" cevabını verdi.

Ortaç, 'İlaç' adında yeni bir şarkı yaptım. O yüzden stüdyoya geldim. 25 Ağustos'ta klibini çekeceğiz. 'Canıma Minnet' tarzında bir şarkı" diyerek yeni şarkısının da haberini verdi.

Etiketler; #serdar ortaç #film #şarkı
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