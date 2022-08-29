Serdar Ortaç'ın Lozan sözleri sosyal medyada gündem oldu

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın katıldığı bir programda yaptığı Lozan ve 12 adalar açıklaması yeniden gündem oldu

Yunanistan’ın Ege’de Türk jetlerine tacizde bulunmasının ardından Serdar Ortaç’ın Blu TV’de yayınlanan 40 Soru programında Cansu Canan Özgen’in sorularına verdiği yanıtlar yeniden gündeme geldi.

Ege’deki Yunan adalarının Türk adaları olması gerektiğini söyleyen Serdar Ortaç, "Lozan Antlaşması 2023’te ortadan kalkacak. 2023 gelsin" ifadelerini kullanıyor.

Serdar Ortaç, "Onlar bizim adalarımız. Alınmasını isterim. Ama alınmasını isterken orada savaş olmasın. Orada yaşayan Rumlar Yunanlar tabii olmasın. Onlar gönül rahatlığıyla vermeyeceğine göre şu an tabii alamayacağız. Ama dur bakalım. Lozan’ı bir bekleyelim. 23 bir gelsin" demişti.