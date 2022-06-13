VE ANKERSEN İZMİR'DE
VE ANKERSEN İZMİR'DE
0
SERDAR ORTAÇ SAHNEDE DÜŞTÜ
SERDAR ORTAÇ SAHNEDE DÜŞTÜ
0
CENAZEDE İLGİNÇ OLAY!
CENAZEDE İLGİNÇ OLAY!
0
İZMİR'DE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
İZMİR'DE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
0

Serdar Ortaç konserinde yere düştü! İşte o anlar...

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç konserinde birden yere düştü. Ayağa kalktıktan sonra mikrofonu eline alan Ortaç, "Ama güzel düştüm" ifadelerini kullandı

13 Haziran 2022 Pazartesi 11:04

Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, konser verdiği sırada dengesini kaybetti ve düştü. Sahnedekiler hemen Ortaç'ın yardımına koştu.

Tehlikeli bir durum olmadığı için konserine kaldığı yerden devam eden şarkıcı, "Düştüm abla, ne olacak ya! Ulan düştük iki dakika ne olur yani... Ama güzel düştüm ama... Bırak ben Gülben miyim?" dedi.

"15 MİLYON TL BORÇ ÖDEDİM"

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir açılışta maddi sıkıntılarından dolayı şarkı yapamadığını söyleyen Serdar Ortaç, "Maalesef bu yıl şarkı yapamadım, borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah parayı bu defa tutarım" demişti.

Etiketler; #serdar ortaç #konser #düşme
Önceki Haber
Filin saldırdığı kadın öldü, cenazede ilginç bir şey yaşandı!
Sonraki Haber
Cari açık rakamları açıklandı! Yine milyarlarca dolar açık verdik!
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık boşanıyor!
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık boşanıyor!
0
Güldür Güldür Show'da bu kez 6'lı masa var!
Güldür Güldür Show'da bu kez 6'lı masa var!
0
Brad Pitt, Angelina Jolie'ye dava açıyor
Brad Pitt, Angelina Jolie'ye dava açıyor
0
Jason Statham bu kez tatil için Türkiye'ye geldi
Jason Statham bu kez tatil için Türkiye'ye geldi
0
Mustafa Sandal yeniden evlendi!
Mustafa Sandal yeniden evlendi!
0
Melek Mosso: Özgürlüğün hayalini kuruyorum
Melek Mosso: Özgürlüğün hayalini kuruyorum
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.