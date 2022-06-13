Serdar Ortaç konserinde yere düştü! İşte o anlar...

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç konserinde birden yere düştü. Ayağa kalktıktan sonra mikrofonu eline alan Ortaç, "Ama güzel düştüm" ifadelerini kullandı

Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, konser verdiği sırada dengesini kaybetti ve düştü. Sahnedekiler hemen Ortaç'ın yardımına koştu.

Tehlikeli bir durum olmadığı için konserine kaldığı yerden devam eden şarkıcı, "Düştüm abla, ne olacak ya! Ulan düştük iki dakika ne olur yani... Ama güzel düştüm ama... Bırak ben Gülben miyim?" dedi.

"15 MİLYON TL BORÇ ÖDEDİM"

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir açılışta maddi sıkıntılarından dolayı şarkı yapamadığını söyleyen Serdar Ortaç, "Maalesef bu yıl şarkı yapamadım, borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah parayı bu defa tutarım" demişti.